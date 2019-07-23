影／澄清「白裙孕婦流產」說　港醫局：急診室無孕婦送醫

記者馬叔安／綜合報導

香港21日晚間發生「元朗白衣人無差別攻擊民眾」事件，外傳有「白裙孕婦」受傷流產，不過據《明報》報導，曾在現場照顧該白裙女子的民眾表示，對方並沒有聲稱自己是孕婦，醫管局也於稍早澄清，公立醫院急診室並沒有收到任何孕婦或流產的個案。

▲白衣人現蹤元朗，地鐵突擊示威者見人就打。（圖／翻攝自臉書）

報導指出，1名「90後」紀律部隊成員於當晚約11點時，來到元朗西鐵站，出口附近看見該白裙女子躺在地上，沒有提及自己是孕婦，但其女友懂急救，當場幫女子進行檢查，並沒有發現大礙，女友回憶，這名女子激動落淚，說自己後腦位置被打傷，男朋友同樣遭到毆打，兩人因此失散。

▲香港721遊行，有白衣人士無差別打人，中聯辦被潑漆。（圖／路透）

報導提到，博愛醫院在昨天凌晨有1名趙姓女傷患，身穿與上述女傷者類似款式的白裙，她表示，前晚約11點與友人行經元朗站時，友人發現有女記者被打，正想要幫忙解圍時，也一度被打到前額和後腦，之後暈倒，清醒後被送醫。

▲香港721遊行，警方驅離群眾。（圖／路透）

針對香港21日發生「民眾突襲包圍中聯辦」、「元朗白衣人無差別攻擊民眾」等事件，香港特首林鄭月娥22日下午15時在警務處長盧偉聰等人的陪同下召開記者會，高分貝譴責暴力，她強調，「暴力只會助長更多的暴力」，「絕不容忍、姑息」，要求盧偉聰全力緝凶。