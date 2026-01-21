　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化小黃火燒車！運將驚恐逃生「腿軟倒地」　警消聯手救援

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市昨晚（20日）發生一起驚險的火燒車意外！一輛停放在路邊的計程車，駕駛正準備啟動時，引擎蓋突然竄出濃煙與火舌，嚇得駕駛緊急跳車逃生，卻因驚嚇過度腿軟倒地，情況一度危急。轄區大竹派出所員警執勤時正好目擊，立刻衝上前將無法移動的駕駛拖離火場，聯手迅速趕到的消防隊撲滅火勢，成功避免一場可能發生的嚴重傷亡。

▲彰化驚悚火燒車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化驚悚火燒車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起事件發生在昨晚9點05分左右，地點位於彰化市彰興路一段與金馬東路交叉口。當時，大竹派出所警員賴柏誠與實習生廖益慶正在執行勤務，行經該路段時，赫然發現對向路旁有一輛計程車的引擎蓋冒出火光，火勢迅速蔓延至整輛車。

▲彰化驚悚火燒車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲計程車離奇自燃燒得面目全非。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員警立即開啟警示燈迴轉上前查看，並同步通報消防局請求支援。赫然發現駕駛疑似受到極大驚嚇，全身癱軟無法動彈倒臥在路面上，所幸車內無其他人員受困。警員當機立斷，合力將他抬離移至安全地帶。

在警員進行救人行動的同時，其他支援警力也迅速到場，在現場周圍擺放交通錐實施交通管制，防止其他車輛誤入危險區域。消防局也立即派出東區分隊，由分隊長林聖偉指揮，共出動3輛消防車、1輛救護車及9名消防人員趕往現場。

▲彰化驚悚火燒車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化驚悚火燒車警消合力滅火救援。（圖／記者唐詠絮翻攝）

消防人員抵達後立即佈設水線進行灌救，很快便將火勢完全撲滅，但整輛車已經燒得只剩車殼。經檢查，駕駛僅受到驚嚇，身體並無大礙，無需就醫。經警方初步了解，這起自燃事故疑似因車輛機件老舊或線路故障所引起。詳細火燒車原因仍待調查釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北早餐店巧遇霍建華！　被粉絲認出「直接整桌幫買單」
阿蘇火山直升機「10分鐘行程2800」　遊客揭值得原因
快訊／槍殺安倍晉三　山上徹也遭判「無期徒刑」
媽電子廠上班「老闆1句全被裁員」　律師：這才是掏空台灣
黑澀會美眉突昏倒送醫！　「一驗懷孕了」
快訊／川普空軍一號故障　高空急返航
快訊／最強雙韓援來台！　女神金泰琳、李貞潤正式加盟國王
快訊／「再見，職業網壇」詹詠然高掛球拍正式宣布退休
阿蘇火山直升機多危險？　資深教官嘆：像陽春的雞蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宿霧豪華機房搞愛情詐騙！17台人僱菲傭伺候...今押解返台受審

火速救援！彰化男地檢署倒地無心跳　法警保全聯手AED搶命

台南市中西區五妃街再塌陷　黃偉哲：市府團隊進駐隨時監控

快訊／高雄前鎮區民宅火警　女屋主輕微燒燙傷送醫

男遭設局下藥迷姦！他幫買「G水」變共犯　二審仍重判7年3月

拒認當詐團人頭戶　高雄男敗在「餘額78元」

桃園酒駕男「綠燈不走」拒檢催油門狂逃　開進死巷子被逮捕

彰化小黃火燒車！運將驚恐逃生「腿軟倒地」　警消聯手救援

6度偷拍女友國中女兒洗澡！法院竟放人...還令「回去住在一起」

孫女回台灣！阿公買8公斤好料幫進補　腳踏車迷路11小時倒路邊

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

宿霧豪華機房搞愛情詐騙！17台人僱菲傭伺候...今押解返台受審

火速救援！彰化男地檢署倒地無心跳　法警保全聯手AED搶命

台南市中西區五妃街再塌陷　黃偉哲：市府團隊進駐隨時監控

快訊／高雄前鎮區民宅火警　女屋主輕微燒燙傷送醫

男遭設局下藥迷姦！他幫買「G水」變共犯　二審仍重判7年3月

拒認當詐團人頭戶　高雄男敗在「餘額78元」

桃園酒駕男「綠燈不走」拒檢催油門狂逃　開進死巷子被逮捕

彰化小黃火燒車！運將驚恐逃生「腿軟倒地」　警消聯手救援

6度偷拍女友國中女兒洗澡！法院竟放人...還令「回去住在一起」

孫女回台灣！阿公買8公斤好料幫進補　腳踏車迷路11小時倒路邊

阿蘇火山霧太大「無人機出動失敗」　記者親揭：完全看不見

台灣網球名將詹詠然正式退役　澳洲網球公開賽24日將辦榮退儀式

李灝宇三壘新秀第3！曾豪駒期待打擊火力挹注　曝費仔可能定位

宿霧豪華機房搞愛情詐騙！17台人僱菲傭伺候...今押解返台受審

洋將阿巴西左膝動刀！TPVL台鋼天鷹宣布他離隊返國接受治療

火速救援！彰化男地檢署倒地無心跳　法警保全聯手AED搶命

線上解說帶路！太魯閣臺地故事地圖上線　體驗步道地景與生態

台南市中西區五妃街再塌陷　黃偉哲：市府團隊進駐隨時監控

經典賽用球偏滑！莊昕諺、吳俊偉曝適應狀況　投球秒數實戰開始練

快訊／槍殺安倍晉三！　山上徹也今判「無期徒刑」

【絕命畫面曝】20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

社會熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

台南女名醫失蹤「破億保單」千萬金流曝光！　停止金援家人

啃老族「自認受害者」弒親　專家揭父母1危險行為

獨／母女被騙1200萬走上絕路　車手判賠216萬

快訊／上班注意！　國3追撞塞爆

虎媽囚死女兒！　貓爸偷開門「掐熄生機」起訴

全裸拷問6小時！女助男友凌虐前任下場曝

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

領養虎斑貓被咬傷　2度摔地害內臟破裂亡

刀刀見骨！高大成揭「父母滿手傷」原因

即／昨才補好！台南五妃街路面又破大洞

師猥褻4女學生　93強制罪改判無罪

更多熱門

相關新聞

高雄女童「百米衝刺」橫穿馬路險遭撞

高雄女童「百米衝刺」橫穿馬路險遭撞

違規險出大事！高雄一名騎士20日下午5點多行經苓雅英明市場前，未料竟有名女童突然路旁竄出，獨自飛奔穿越大馬路，女童家長則放任式的跟在後方慢慢走，所幸騎士即時注意到趕緊煞車，才沒撞上女童。警方表示，女童行為已違規，未滿14歲者將依法處罰其法定代理人或監護人。

單車男遭追撞噴飛　肇逃男酒駕遭逮

單車男遭追撞噴飛　肇逃男酒駕遭逮

即／37刀砍死雙親！　啃老男遭羈押禁見

即／37刀砍死雙親！　啃老男遭羈押禁見

阿蘇搜救暫停　目擊者還原案發瞬間

阿蘇搜救暫停　目擊者還原案發瞬間

飛行軌跡曝！直升機訊號「火山口附近消失」

飛行軌跡曝！直升機訊號「火山口附近消失」

關鍵字：

計程車火燒車自燃彰化警分局司機影音

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面