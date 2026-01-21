彰化小黃火燒車！運將驚恐逃生「腿軟倒地」　警消聯手救援

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市昨晚（20日）發生一起驚險的火燒車意外！一輛停放在路邊的計程車，駕駛正準備啟動時，引擎蓋突然竄出濃煙與火舌，嚇得駕駛緊急跳車逃生，卻因驚嚇過度腿軟倒地，情況一度危急。轄區大竹派出所員警執勤時正好目擊，立刻衝上前將無法移動的駕駛拖離火場，聯手迅速趕到的消防隊撲滅火勢，成功避免一場可能發生的嚴重傷亡。

▲彰化驚悚火燒車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起事件發生在昨晚9點05分左右，地點位於彰化市彰興路一段與金馬東路交叉口。當時，大竹派出所警員賴柏誠與實習生廖益慶正在執行勤務，行經該路段時，赫然發現對向路旁有一輛計程車的引擎蓋冒出火光，火勢迅速蔓延至整輛車。

▲計程車離奇自燃燒得面目全非。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員警立即開啟警示燈迴轉上前查看，並同步通報消防局請求支援。赫然發現駕駛疑似受到極大驚嚇，全身癱軟無法動彈倒臥在路面上，所幸車內無其他人員受困。警員當機立斷，合力將他抬離移至安全地帶。

在警員進行救人行動的同時，其他支援警力也迅速到場，在現場周圍擺放交通錐實施交通管制，防止其他車輛誤入危險區域。消防局也立即派出東區分隊，由分隊長林聖偉指揮，共出動3輛消防車、1輛救護車及9名消防人員趕往現場。

▲彰化驚悚火燒車警消合力滅火救援。（圖／記者唐詠絮翻攝）

消防人員抵達後立即佈設水線進行灌救，很快便將火勢完全撲滅，但整輛車已經燒得只剩車殼。經檢查，駕駛僅受到驚嚇，身體並無大礙，無需就醫。經警方初步了解，這起自燃事故疑似因車輛機件老舊或線路故障所引起。詳細火燒車原因仍待調查釐清。