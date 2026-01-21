　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

猴硐貓村恐怕「滅村」　3原因200隻剩30隻

▲猴硐貓村貓瘟！「2幼貓死亡」，動保處緊急消毒：寵物別帶來。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）

▲猴硐貓村傳出快要滅村。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）

記者葉國吏／綜合報導　

位於新北瑞芳的猴硐，曾以滿街貓影成為貓迷必訪景點，也被國際媒體點名為賞貓聖地，如今卻因貓口數急降而引發存亡討論。官方與居民如何在動保與觀光間取得平衡，成為眼前難題。

遊客撲空驚呼少貓　盛況不再的轉折
最近有旅客專程前往猴硐，卻只見零星幼貓在街角活動，忍不住追問「貓都去哪了」。和過去抬頭低頭都能遇見貓的畫面相比，落差之大讓人錯愕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

地方人士說明，貓隻數量從巔峰期逾兩百隻一路下滑，現在僅約三十隻。主因包括全面推動結紮、貓咪步入老年自然離世，以及部分遊客餵食高鹽高磷的肉泥，導致腎臟問題提早發生。

▲新北市猴硐貓橋。（圖／新北市政府提供）

里民有感銳減　管理機制一度失靈
居民回憶，兩年前某些聚落仍有上百隻貓出沒，單一區域曾聚集四十隻，如今只剩個位數，變化相當有感。整體數量縮水，讓社區氛圍也冷清不少。

此外，市府曾成立「貓公所」並交由民間經營，但因環境管理爭議，業者提前解約，據點關閉後，照護與觀光動線也出現斷層。

▲遊客在侯硐貓村。（圖／新北市動保處提供）

繁殖爭議升溫　轉型呼聲浮現
光復里里長周晉億提出，是否能計畫性繁殖、長成後植入晶片再回到社區。不過不少民眾反對，認為不該為迎合人氣而讓貓承擔風險，應尋找不依賴貓量的轉型方向。

農業部也重申，貓咪不可私自繁殖，必須提出完整的繁育與管理方案並獲核准。類似困境在日本愛媛縣青島也上演，當地貓數降至約五十隻，多為高齡貓。日本社會普遍認為，讓牠們安穩走完一生，比撐住觀光名號更重要。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
啃老族「自認受害者」弒親　專家揭父母1行為很危險
川普推動併吞格陵蘭！「拋售美國」再現　股匯債市三殺
蕾菈親回「深夜進YTR家」真相！男方情史被起底
猴硐貓村恐怕「滅村」　200隻剩30隻
快訊／台積電大跌！　台股瀉327點
LIVE／賴清德缺席但「賴皇現身」　藍白甲動應戰彈劾審查會

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國家警報響了別嚇到！3大電信16時測災防告警訊息　關閉方式曝

猴硐貓村恐怕「滅村」　3原因200隻剩30隻

沒手機的年代「蹲廁所時都在做什麼？」　網答案爆共鳴：放一堆

觀光署揭國旅房價「已下降6元」　Cheap酸爆：再貼4元可買茶葉蛋

今晚最冷探6℃　下波變天時間曝

台南女名醫失蹤！　引爆2大家族對決

高鐵年終7個月創新高　員工爽揭3大優勢福利

尾牙中大獎！　12星座開運法一次看

強烈冷氣團高峰！　大回暖時間曝

蔡英文Threads「海巡神回應」一次看　3個字就破15萬讚

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

大罷免亮票被判拘役55天！　趙少康自嘲沒坐過牢：去關算了

國家警報響了別嚇到！3大電信16時測災防告警訊息　關閉方式曝

猴硐貓村恐怕「滅村」　3原因200隻剩30隻

沒手機的年代「蹲廁所時都在做什麼？」　網答案爆共鳴：放一堆

觀光署揭國旅房價「已下降6元」　Cheap酸爆：再貼4元可買茶葉蛋

今晚最冷探6℃　下波變天時間曝

台南女名醫失蹤！　引爆2大家族對決

高鐵年終7個月創新高　員工爽揭3大優勢福利

尾牙中大獎！　12星座開運法一次看

強烈冷氣團高峰！　大回暖時間曝

蔡英文Threads「海巡神回應」一次看　3個字就破15萬讚

火山口找到殘骸！　阿蘇「先遣隊」今早緊急上山勘查

衝派出所幫友報仇　助陣男「抱警處理」被判刑1年半

國家警報響了別嚇到！3大電信16時測災防告警訊息　關閉方式曝

高雄單車騎士噴飛「血流一地」　醉男肇逃落網辯：以為壓到坑洞

消防新添170生力軍！　台南市搶救、救護量能全面升級

台東女衝超商幫網友買萬元點數　店員緊急報警及時阻詐

陸副外長談「全球治理倡議」：決不允許家門口生戰、生亂

2025整年「夜衝武嶺」共10死！大學生居多　南投警祭3大宣導措施

阿姨衝田裡亂拔！彰化絕美百日草花海變癩痢頭　超慘畫面曝

快訊／疑天雨路滑自摔！樹林28歲騎士遭對向汽車撞上　搶救無效亡

【違規超過了啦】騎士超越停止線擋路中　駕駛直接開到面前反制

生活熱門新聞

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

估剩8℃！　最冷時刻到

0度線來了！　非常接近寒流

找知名藝人婚宴演出「前一天突取消」　新人氣炸

快訊／今晨9.1℃！　3縣市大雨特報

爺爺傳至今用不壞　烘焙模具界LV熄燈

年薪200萬！下屬忙翻「她卻沒事做」尷尬了　一票求內推

7縣市警報！北極冷空氣外流「長時低於14℃」

網友：總統名字都好怪　釣出蔡英文神回應

更多熱門

相關新聞

猴硐三貓遭割背　志工曝顯然人為

猴硐三貓遭割背　志工曝顯然人為

上禮拜天（8月10日），猴硐貓村的志工發現一隻叫做「華安」的貓咪後背遭到利器劃開，傷勢嚴重血紅色的皮肉外露，顯然是由人為所造成，追查之下發現同時期已有3隻貓咪受害。目前其中兩隻貓咪「小飛」、「便當」已由新北市動物保護處接手治療，但華安仍在外遊蕩。

酒店大亨身後遺留萬坪土地　宜蘭分署30日拍賣

酒店大亨身後遺留萬坪土地　宜蘭分署30日拍賣

猴硐貓公所飼料發霉　動保回應了

猴硐貓公所飼料發霉　動保回應了

台鐵1天4狀況「瑞芳=猴硐鋼軌有縫隙」　12列車延誤

台鐵1天4狀況「瑞芳=猴硐鋼軌有縫隙」　12列車延誤

猴硐貓橋5／14起封橋修繕　新北籲往返貓村改走便橋

猴硐貓橋5／14起封橋修繕　新北籲往返貓村改走便橋

關鍵字：

猴硐

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

阿蘇直升機駕駛40年經驗卻墜毀　專家解釋原因

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」

美股大跌870點！聯電ADR反收高近16％　記憶體逆勢漲

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面