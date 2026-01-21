猴硐貓村恐怕「滅村」　3原因200隻剩30隻

▲猴硐貓村傳出快要滅村。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）

記者葉國吏／綜合報導

位於新北瑞芳的猴硐，曾以滿街貓影成為貓迷必訪景點，也被國際媒體點名為賞貓聖地，如今卻因貓口數急降而引發存亡討論。官方與居民如何在動保與觀光間取得平衡，成為眼前難題。

遊客撲空驚呼少貓 盛況不再的轉折

最近有旅客專程前往猴硐，卻只見零星幼貓在街角活動，忍不住追問「貓都去哪了」。和過去抬頭低頭都能遇見貓的畫面相比，落差之大讓人錯愕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

地方人士說明，貓隻數量從巔峰期逾兩百隻一路下滑，現在僅約三十隻。主因包括全面推動結紮、貓咪步入老年自然離世，以及部分遊客餵食高鹽高磷的肉泥，導致腎臟問題提早發生。

▲新北市猴硐貓橋。（圖／新北市政府提供）

里民有感銳減 管理機制一度失靈

居民回憶，兩年前某些聚落仍有上百隻貓出沒，單一區域曾聚集四十隻，如今只剩個位數，變化相當有感。整體數量縮水，讓社區氛圍也冷清不少。

此外，市府曾成立「貓公所」並交由民間經營，但因環境管理爭議，業者提前解約，據點關閉後，照護與觀光動線也出現斷層。

▲遊客在侯硐貓村。（圖／新北市動保處提供）

繁殖爭議升溫 轉型呼聲浮現

光復里里長周晉億提出，是否能計畫性繁殖、長成後植入晶片再回到社區。不過不少民眾反對，認為不該為迎合人氣而讓貓承擔風險，應尋找不依賴貓量的轉型方向。

農業部也重申，貓咪不可私自繁殖，必須提出完整的繁育與管理方案並獲核准。類似困境在日本愛媛縣青島也上演，當地貓數降至約五十隻，多為高齡貓。日本社會普遍認為，讓牠們安穩走完一生，比撐住觀光名號更重要。