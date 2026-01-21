6度偷拍女友國中女兒洗澡！法院竟放人...還令「回去住在一起」

▲林姓毒販涉嫌偷拍同居人女兒洗澡，法院卻讓他回去再住1個禮拜，才改裁定收押。（示意圖／Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

新北林姓男子因涉嫌販毒遭逮捕，警察在他手機內赫然發現6段有少女洗澡影片，追查發現是林男同居人的國中女兒遭偷拍，檢察官以有再犯之虞聲押，法院卻裁定林男交保，並限制住居在同居人家裡，檢察官一面抗告，一面找婦幼隊緊急安置被害人母女，林男重獲自由1周後才被押入看守所。台北地檢署21日依偷拍兒少性影像等3罪將林男起訴。

據了解，30多歲的林男是建築工程下包商，2025年8、9月間搬到女友家中同住，因女友家中浴室的對外窗緊鄰陽台，讓林男有可趁之機，在短短1個多禮拜的時間內，偷拍6段女友女兒的洗澡影片，直到檢警同年11月為了追查毒品案件，才意外揭發，林男卻辯稱因為少女洗澡時玩水，所以想拍下證據給同居人看。

檢警是在追查一起二級毒品安非他命來源時，從藥腳口中得知林男涉嫌販毒，循線將林男逮捕後，為了擴大清查而打開林男手機，發現林男涉嫌偷拍，檢察官因此再加上一條偷拍兒少性影像罪，恐有再犯之虞等理由聲請羈押，法院裁定5萬元交保並限制住居。

不知情的同居人帶著錢到法院幫林男辦保，回家後看到檢察官聲押書才發現林男除了毒品還涉及偷拍，但還沒開口詢問，新北市婦幼隊就在隔天找上門，林男同居人和女兒得知詳情後大驚失色。

被害母女表示，平常與林男互動正常，沒想到竟然偷拍，最後同意接受安置，為了避免遭林男騷擾，被偷拍的少女也暫時請假沒去上學，但林男的同居人對法院裁定林男限制住居在她家，她自己卻得帶著女兒搬出去住而感到不滿。

檢察官將同居人母女筆錄製作完成，送交高院一併審酌林男羈押抗告案，但案件仍拖了1個禮拜才發回一審，台北地院法官重新開庭，裁定將林男羈押到台北看守所，檢警再根據被害人供述，到同居住樓上找到槍枝與子彈，最後依《兒少性剝削防制條例》、《毒品防制條例》、《槍砲彈藥刀械防制條例》3罪起訴林男。

