網路好感度增溫超越韓國瑜　郭台銘：因為我在做對的事情

▲郭台銘30日出席「2019TRANS國際生醫新創論壇」。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對網路好感度超越高雄市長韓國瑜，國民黨總統初選參選人郭台銘30日受訪表示，「因為我在做對的事情、在做為國家的事情」，強調自己是正能量，不拚造勢而是拚做事，他也有信心未來聲量會繼續升高，他強調自己是能預見、提出、解決問題的人。

根據網路溫度計統計，韓國瑜網路聲量仍位居排名第一，且在前兩次政見發表會聲量皆超越郭台銘，不過在「網路好感度」方面，郭台銘則是擠下韓國瑜，奪下第一名寶座。

郭台銘初選過程中大打空戰，在競選廣告和粉專操作下足功夫，韓國瑜則是因數次失言，又頻遭民進黨抹黑、抹紅，甚至揚言罷免市長職位，造成好感度下滑，兩人呈現黃金交叉。

另外，針對跟高雄市長韓國瑜同時間造勢，在韓國瑜舞台後方有一個大型看板，較勁意味濃厚，引發熱議，郭台銘表示，「韓國瑜要選擇我的場地，有什麼辦法？」。

郭台銘回應，第一、板橋園遊會是他的出生地，從小在那裡長大，跟同學、鄰居舉辦一個園遊會，「我只造富國利民的勢」，沒有拚場的味道。二、新竹科學園區有很多他的朋友，他有很大的投資，一個月前就訂了這個看板，自己是昨天才知道有這個看板，「他要選擇我的場地我有什麼辦法？」。三、沒有郭粉、韓粉，只有中華民國粉，呼籲韓粉只有台灣贏、中華民國才會贏、台灣才會贏，韓粉想一想，誰能替中華民國賺錢、造勢發展醫療科技。