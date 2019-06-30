「郭懂關心您」被韓國瑜擋住　郭台銘：他要選我的場地我有什麼辦法？

記者羅婉庭／台北報導

星期天造勢比一比，高雄市長韓國瑜30日下午選擇在新竹舉辦大型活動，而國民黨總統初選參選人郭台銘則是選擇在板橋出席新北園遊會，眼尖民眾發現，韓國瑜在新竹的活動舞台後方剛好是一棟掛著郭台銘大型看板的建築，一前一後的兩張照票看起來挺有較勁意味，對此，郭台銘受訪時表示，「他要選擇我的場地我有什麼辦法？」

▲韓國瑜新竹造勢，舞台後方就是郭台銘廣告看板。（圖／記者王亞志攝）

針對自己網路好感度與韓國瑜呈現黃金交叉、一路上升，郭台銘表示，「我在做對的事情、在做為國家的事情」，強調自己是正能量，不拚造勢而是拚做事，他也有信心未來聲量會繼續升高，他是預見、提出、解決問題。

郭台銘也進一步說明，板橋園遊會是他的出生地，從小在那裡長大，跟同學、鄰居舉辦一個園遊會，「我只造富國利民的勢」，沒有拚場的味道。新竹科學園區有很多他的朋友，他有很大的投資，一個月前就訂了這個看板，自己是昨天才知道有這個看板，「他要選擇我的場地我有什麼辦法？」。

郭台銘也強調，沒有郭粉、韓粉，只有中華民國粉，他呼籲韓粉只有台灣贏、中華民國才會贏、台灣才會贏，韓粉想一想，誰能地中華民國賺錢、造勢發展醫療科技。

對於29日政見會上搬出「0到6歲的孩子國家養」的政策，被質疑空頭支票，郭台銘說，這是一個「創新」概念，將來善用大數據，台灣會開發新藥、治療設備，對新生兒從臍帶血到全產業鍊，整個大數據是國家未來的資產，會產生營收、效益，不會全部用國家的錢，政治人物比較不懂，用不同的思維治理國家，也預告在台北場政見會上會說明。

郭台銘說，新生兒補助的詳細規劃會在正式大選時向大家清楚報告，不是真正懂科技、健康、未來產業的政治人物會認為不可能實現，「投資未來」比投資蚊子館、鐵路有價值，未來百行百業都在缺工缺人，現在若不快鼓勵生育，18、30年後社會建設都會「多出來」，甚至沒有人繳勞保、公保，台灣應該要有先後順序，他認為一定要把對鼓勵生育放在施政優先政策，出生率過低是國家未來的危機，國家有一天會走上亡國之路。





▲郭台銘30日出席「2019TRANS國際生醫新創論壇」。（圖／記者羅婉庭攝）