蔡英文與地方距離太遠！朱立倫：沒地方行政經驗卻在總統府裡畫大餅

▲朱立倫、蔡英文。（組合圖／記者季相儒、李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

對於總統蔡英文指稱朱立倫不配合中央蓋社會住宅，前新北市長朱立倫27日下午對此表示，「關在總統府裡面，又沒有過去的行政經驗，實在跟地方的距離太遙遠了」，新北市的社宅數量達7000戶，全國最多，「蔡總統該先問一問這幾年的賴清德市長、陳菊市長或者是林佳龍市長蓋了幾戶？」。

朱立倫說，新北市去年社會住宅的總量是六都之冠，今年會超過7000戶，侯友宜市長還持續在做。蔡總統最大特點就是，因為自己沒有地方行政經驗，就畫大餅，要求大家達到20萬戶目標，台北市就畫了5萬戶，「請問柯市長有可能做到嗎？」。

新北市長侯友宜上午也對此表示，「朱市長有做啊，大家都很清楚！」，現在的市府團隊是接棒，把事情做得更好，他兩度稱「總統誤會了啦！」目前為止，新北到年底大概可以做到7,000戶社會住宅，到112年預估可以做到10,000戶，還會繼續推下去。

對於國民黨首場場政見會後朱立倫聲量上升，但蔡英文被外界認為是繼連串的砲轟鴻海董事長後轉攻朱立倫，在黨公職密會上指責朱政見沒做好、不配合中央。對此，朱立倫感嘆，「所以選總統一定要選有地方經驗的，蔡總統跟地方的距離實在是太遙遠了」。

另外，國民黨第二場政見發表會即將在周六登場，以青年、社會、文化、教育為主題，朱立倫新北市長任內推動多項全國創新的社福政策，這次依舊維持平常心應戰、走訪基層。

針對長照計畫，朱立倫重申，應該走回保險制，目前政府每年長照預算僅2.3百億，根本不夠，甚至還比不上任何一項重大病痛的健保支付額。廣恩老人照護中心的林偉峰董事也說，預算不足影響到服務時數，特別對於有復健需求的長輩，時數不足相對會影響到照護品質，他常常看了也「金嘸甘」，長照政策確實有回歸保險制的必要。