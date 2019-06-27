高雄白派副議長轉「挺郭」引結盟聯想　王金平：一點風馬牛不相及

▲郭台銘、王金平。（合成圖／記者季相儒、呂佳賢攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對隸屬白派的高雄市副議長陸淑美反韓挺郭，前立法院長王金平27日上午回應，挺誰尊重她，據說陸淑美的女兒將參選立委，可能也因此影響她的選擇。對於陸淑美有無可能在高雄造成骨牌效，並成為王金平與前鴻海董事長郭台銘結盟的契機，王金平僅說，一點風馬牛不相及！

隸屬高雄白派、親前立法院長王金平的陸淑美在媒體專訪中稱，她在高雄做了30多年藍軍民代，過去黨中央鮮少將注意力放在高雄，2018選舉高雄好不容易翻盤由綠轉藍，她如今會直言力挺郭台銘，是經過鄉親近期的不斷反映與深思熟慮的；她說，地方對於韓國瑜參選總統的反對聲浪很大，更何況韓國瑜對市民的承諾皆未實現。

陸淑美也指出，若是由郭台銘代表藍軍角逐2020總統大選，而韓國瑜留守高雄，對中華民國、國民黨、高雄市民才是最有利的三贏，所以她帶頭開出反韓挺郭第一槍。

針對郭王會面，王金平表示「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，早就會面過了，郭台銘在會中向他請益選舉的事情，他也告訴郭台銘，沒有辦法直接協助，只能維持等距，而郭台銘要問的事情，「我能就我所知我就告訴他」，並強調自己沒有做任何的表態。至於自己未來動向規劃，王金平說，靜觀其變，很多事情仍在變化中。