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快訊／罷韓第一階段「3萬份」連署將達標！ 行動預告：包圍高雄市府

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▲▼韓國瑜批蔡政府腦袋壞掉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲「Wecare高雄」與公民割草行動等團體日前發起罷免高雄市長韓國瑜的行動。（圖／ETtoday攝影中心攝）

政治中心／綜合報導

「Wecare高雄」與公民割草行動等團體日前發起「罷韓30行動」，徵求30萬高雄市民連署罷免市長，台灣基進黨與公民割草行動7月1日將舉行聯合記者會宣布，第一階段的3萬份連署書將達標，並預告後續「包圍市府」行動規劃。對此，公民割草行動澄清，該社團僅是「受邀參與行動」，並非行動的主辦方。

「Wecare高雄」日前在FB發文指出，將發起罷免行動，號召網友連署高雄市民罷免韓國瑜，「這半年來大家都受夠了」，5天內就收到了3000份罷免連署書。

對於罷免連署書的回收情況，公民割草行動發言人張書維指出，30日共發出約12000份連署書，到下午3點左右已回收近8000份，相關的高雄市議員服務處也在回收連署書，預計7月1日可以達標。

根據《中央社》報導，台灣基進黨新聞輿情部主任洪正表示，連署書大約發出20000份，經過清點、匯集後，預計7月1日或2日能夠達標。此外，台灣基進黨與公民割草行動7月1日將舉行聯合記者會，宣布罷韓連署第一階段的連署書將達標的消息，並預告後續包圍市府等行動的規劃。

不過，包圍市府的消息出現後，公民割草行動立即在FB發文澄清，社團只是受邀單位，並非「主辦方」、活動策畫者，「公民運動懇求各界的支持，基於結合各種力量的立場，割草行動將始終保持開放態度與彈性。」

▼公民割草行動發起罷免韓國瑜市長 。（圖／翻攝公民割草行動）

▲公民割草行動發起罷免韓國瑜市長 。（圖／翻攝公民割草行動）

公民割草行動在FB粉專發文稱，第一階段的罷免提議，需要有1％的投票人數，也就是22814人，但為了保守起見，30000份是提議成功的「最安全數量」。

對於「罷韓30行動」的細節，發起人尹立指出，依照現行的選罷法規定，公職人員若就職未滿一年不得罷免，且罷免宣告成立後，須在20到60天內進行，因此，這項罷免行動要到12月25日才有辦法正式啟動。

尹立提到，目前的「連署書」行動，就是希望「一次衝到30萬份」，讓聲勢擴大，才會讓更多人參與罷免的第二階段行動。

▼前高雄市政府文化局長尹立到超商示範如何列印連署書。（圖／地方中心攝）

▲前高雄市政府文化局長尹立到超商來透過直播示範如何列印連署書 。（圖／地方中心攝）

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罷韓第一階段「3萬份」連署將達標！行動預告：包圍高雄市府
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關鍵字：高雄市政府,韓國瑜,高雄市長,公民割草行動,Wecare高雄,罷免韓國瑜,連署罷免

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