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內政部神速發稿抨擊朱立倫　朱辦揭蔡政府「SOP」：蓋社宅有這種效率嗎？

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▲▼朱立倫、蔡英文。（組合圖／記者季相儒、李毓康攝）

▲朱立倫、蔡英文。（組合圖／記者季相儒、李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對總統蔡英文批評前新北市長朱立倫在新北市長任內的社會住宅政績，朱立倫辦公室27日表示，蔡英文政府似乎有一套SOP，就是第一步由蔡總統先胡亂撿槍「開了再說」，再由中央部會接手發新聞稿扭曲事實，像是拿散彈槍亂打。

朱立倫辦公室表示，蔡政府既不願清楚說朱立倫究竟哪裡不配合社宅政策，也不願意把中央與地方的邏輯先弄明白，朱立倫上午行程才剛結束，內政部就立刻發稿抨擊，蔡政府打擊政敵衝第一，蓋社宅有這種效率嗎？

朱辦指出，新北市社會住宅在107年的總數累積已達到5,600餘戶，是全台這8年來完工數量最多的城市，超過其他五都總和，到108年底預計將累積7,000戶以上，另還有3,000戶在設計階段與施工中，112年將有超過一萬戶以上的社會住宅。

朱辦說，這些社會住宅都是真實存在這個世界當中，都是朱立倫八年新北市長任內紮實的治理成績，蔡總統如果有心，可以請維安車隊帶您去繞去看一下，可能也會比較知道，朱立倫為什麼說蔡總統跟地方的距離真的好遠。

朱辦表示，至於林口世大運選手村社會住宅，若沒有新北市全力支持，蓋得成嗎？世大運結束後，台北市長柯文哲拒絕承接所屬部分，由新北市承擔所有的經營權利，但蔡政府上任後，為了填補自己選前的社宅承諾，向新北市提出收回經營的要求，新北市府也完全配合，此時卻指責新北市不支持中央，實在令人無法接受。

朱辦表示，新北市長侯友宜27日上午也已指出，蔡總統誤會實際情況。朱辦則希望蔡總統適可而止，好好專心國政。社會住宅是藍綠共識，蔡總統因缺乏地方治理經驗，也許無法精準判斷政策是否可行，畫了這麼多大餅，但土地沒給，蓋了不符合需求的社宅，恐怕又變成蚊子社宅，浪費的都是大家的血汗錢。

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關鍵字：社會住宅,朱立倫,蔡英文,侯友宜,新北市

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