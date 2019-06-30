談登革熱！韓國瑜造勢怒批蔡政府「腦袋壞掉」：執政3年搞一國兩制

地方中心／新竹報導

高雄市長韓國瑜30日在新竹舉辦第5場造勢活動！晚間7時17分他在眾人的簇擁下大進場，500公尺走了17分鐘。韓國瑜致詞時談及登革熱問題，秀出友人提供的資料，怒批總統蔡英文政府「腦袋壞掉！」，直呼「蔡英文執政這3年，原來在台灣搞一國兩制啊！」。

▲韓國瑜批蔡政府腦袋壞掉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

韓國瑜致詞時顯得相當氣憤，直說「民進黨執政真的很惡劣，我們高雄爆發登革熱，我去行政院拜託支援5300萬，被嘲諷、被修理，偷剪我開會的帶子，在網路上打我、修理我，還好我在行政院開會從頭到尾沒睡覺，低著頭說我在打瞌睡。我覺得怎麼會這樣呢？結果朋友提供給我這個資料，高雄登革熱，行政院對高雄給錢給得不乾不脆，充滿著嘲諷，我還懷疑他們有點幸災樂禍」。

▲韓國瑜手拿資料痛批，「民進黨執政真的很惡劣」。（圖／ETtoday攝影中心攝）

韓國瑜回顧2018年印尼、越南爆發登革熱，他稱「我們的中央政府派了疾病管制局到印尼、越南出錢出力又出經驗，幫助越南人跟印尼人，而對高雄的登革熱漠不關心，這個民進黨政府可怕不可怕？拿到這個資料，我覺得太可怕，高雄人的健康跟生命比不上印尼人、越南人」。

他怒批，「你蔡英文政府是腦袋壞掉了嗎？我們全台灣人不能接受的一國兩制，原來蔡英文執政這3年，在台灣完全在搞一國兩制啊！」，引起台下韓粉一陣鼓噪，直喊要蔡英文下台！

▲▼韓國瑜新竹最終場造勢，主辦單位號稱30萬人湧入。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

▲▼韓粉自製看板力挺韓國瑜。（圖／ETtoday攝影中心，下同）