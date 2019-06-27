備戰！吳敦義大規模動員凱道公投遊行　10縣市議長、書記長黨部「吃便當」

▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席吳敦斯27日中午邀請宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣等10個縣市議長、書記長，在黨部三樓進行便當會，約40人與會。會中針對國民黨將在7月7日「反鐵籠公投」集結做動員會議，吳敦會親自懇託各縣市議會議長或代表協助作業。

國民黨7月7日的「反鐵籠公投 凱道大會師」抗議活動，下午2時進場凱道集結、下午2時30分暖場、下午3時活動開始、下午5時活動結束。黨內五位總統初選候選人包括新北市長朱立倫、國民黨初選參選人郭台銘、前台北縣長周錫瑋、高雄市長韓國瑜、孫文學校校長張亞中，當天皆會出席。

國民黨副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌、中常委姚江臨、劉大貝、李昭平、李德維、曾文培以及黨部一級主管皆出席會議，說明這場活動的規劃。吳敦義致詞時表示，民進黨政府在立法院強制通過修改《公投法》，原先規定公投與大選一起辦，很多民進黨先進包括呂秀蓮前副總統等，都認為這樣比較好，此外，行政院長蘇貞昌擔任民進黨主席時也曾表達相同立場。

吳敦義指出，公投併選舉，出席率才會高，民意才能更充分顯現，但蔡英文居然將公投變成真正的鐵籠公投，違背了直接民權，也違背了民意。

文傳會代理主委程美華表示，黨務人士26日晚間已經與相關社會團體包括反同婚公投與以核養綠公投發起單位會面，目前動員情況都還不錯。

吳敦義也將在7月1日下午2點召集已完成提名的55位立委參選人，於中央黨部中山廳召開座談會，表定5點結束，會中討論輔選相關策略與相關事宜，吳敦義也將對立委提名人提示未來競選主軸方向並給予鼓勵。