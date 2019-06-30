郭台銘批蔡政府砍年金「不公不義」：我最了解軍警的苦

▲郭台銘出席新北歡樂嘉年華園遊會。（圖／記者季相儒攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統初選參選人、鴻海集團創辦人郭台銘30日受邀出席「新北歡樂嘉年華園遊會」，他上台致詞時強調自己懂年輕人、軍警的苦，批評蔡政府不公不義，毫不留情砍掉軍警的退休金。他更宣示，自己要做一個最會做事的總統、絕對不貪污的總統，「我最痛恨貪污，任何人只要貪污，不管官位多大，我一定會依法辦理。」

郭台銘致詞時提到，自己從初一開始，就沒有跟家裡要過一毛學費，他是騎摩托車送貨，反觀蔡英文總統，在台大法律系讀書時是開汽車上學，「我曉得年輕人的苦，現在我出來參選，是為了回來感恩這塊土地，也感恩人民給我這個機會。」

郭台銘接著談到總統願景，高聲宣示自己要做一個最會做事的總統、絕對不貪污的總統，「我最痛恨貪污，任何人只要貪污，不管官位多大，我一定會依法辦理。」

另外，郭台銘說，我要做一個有效率的政府，「現在的政府沒有效率、亂花錢，不該花的錢花得太多，政府的效率都給政黨打算，「我要把政府的效能提升，我要把台灣當作公司有效率的經營，我很有把握可以做到。」

郭台銘痛批，今天蔡政府不公不義，毫不留情砍掉軍警應有的退休金，但她卻忘記，要是當初沒有這些軍警，她哪能開著車子到台大上課，「你們有沒有查過？她爸爸錢哪裡賺來的，是炒地皮賺來的！今天誰是庶民、誰是貴族？」更直指蔡英文才是一個嬌嬌的千金女。

郭台銘表示，不管是民進黨或白色力量，沒有人做過生意，更沒有人賺過上千億台幣，我規規矩矩做事、賺錢、繳稅，我不炒房地產、不炒地皮，也不炒股票，「我了解老百姓需要什麼，因為我跟你們一樣的出身，我也了解中小企業、了解軍警。」