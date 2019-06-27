蔡英文稱新北不配合中央推社宅　朱立倫、侯友宜打臉：總統誤會了





▲前新北市長朱立倫。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

總統蔡英文在黨公職閉門座談上指稱前新北市長朱立倫因為反對社會住宅，不願意配合推動，導致新北市的社會住宅做不起來。對此，新北市長侯友宜27日表示「總統誤會了啦！」，並反問現場媒體，「朱市長有沒有做，你們比我清楚！」。

侯友宜表示，朱立倫有在做啊，現在的市府團隊是接棒，把事情做得更好，他再度稱「總統誤會了啦！」目前為止，新北到年底大概可以做到7,000戶社會住宅，到112年預估可以做到10,000戶，還會繼續推下去，把它做得更好，不辜負民眾對市府的期待，中央地方攜手並肩作戰。

朱立倫陣營則在26日晚間表示，新北市自100年住宅法發布實施以來，每年以至少650戶的速度增加社宅，在107年新北市內社會住宅總數累積已達到5,600餘戶，是全台這8年來完工數量最多的城市，遠遠超過其他五都總和！

朱辦說，到108年底共累積7,000戶以上社會住宅，皆是名列前茅。蔡英文不知道是執政團隊不夠認真，還是自己改不了胡亂撿槍的習慣，這樣的質疑完全不符合事實。

朱辦強調，根據蔡政府執政團隊的內政部表示，目前全國社會住宅已完工與施工中戶數合計約2.7萬戶，光是新北市就貢獻超過四分之一，何來不願配合的說法？

朱辦表示，朱立倫任內不僅努力蓋社會住宅，申請租屋補助的民眾更超過9成獲得補助，讓新北市完成的社會住宅及租屋補助皆居全國之冠。朱辦強調，寧可相信蔡英文總統不是看到國民黨初選佔據版面，不甘寂寞，刻意舉錯誤數據，誤導民眾對新北市團隊努力成果有錯誤印象，讓人遺憾。

朱辦表示，蔡英文自己喊出8年要蓋出20萬戶社宅，卻把責任通通推給地方政府，不積極協助就罷了，還反手指責，實在不是身為中央執政者該有的態度。社會住宅當然要持續蓋，不能滿足於現狀，但如果連新北市這樣的成績還要被蔡總統撿槍開嗆，那麼過去長期讓民進黨執政的台南與高雄該如何自圓其說，高雄前市長陳菊現在每天都在蔡總統身邊上班，蔡總統是否先回個身問問陳菊擔任市長期間蓋了幾戶社會住宅？