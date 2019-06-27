　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文稱新北不配合中央推社宅　朱立倫、侯友宜打臉：總統誤會了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲朱立倫26日參訪華山金庸展 。（圖／記者羅婉庭攝）

▲前新北市長朱立倫。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

總統蔡英文在黨公職閉門座談上指稱前新北市長朱立倫因為反對社會住宅，不願意配合推動，導致新北市的社會住宅做不起來。對此，新北市長侯友宜27日表示「總統誤會了啦！」，並反問現場媒體，「朱市長有沒有做，你們比我清楚！」。

侯友宜表示，朱立倫有在做啊，現在的市府團隊是接棒，把事情做得更好，他再度稱「總統誤會了啦！」目前為止，新北到年底大概可以做到7,000戶社會住宅，到112年預估可以做到10,000戶，還會繼續推下去，把它做得更好，不辜負民眾對市府的期待，中央地方攜手並肩作戰。

朱立倫陣營則在26日晚間表示，新北市自100年住宅法發布實施以來，每年以至少650戶的速度增加社宅，在107年新北市內社會住宅總數累積已達到5,600餘戶，是全台這8年來完工數量最多的城市，遠遠超過其他五都總和！

朱辦說，到108年底共累積7,000戶以上社會住宅，皆是名列前茅。蔡英文不知道是執政團隊不夠認真，還是自己改不了胡亂撿槍的習慣，這樣的質疑完全不符合事實。

朱辦強調，根據蔡政府執政團隊的內政部表示，目前全國社會住宅已完工與施工中戶數合計約2.7萬戶，光是新北市就貢獻超過四分之一，何來不願配合的說法？

朱辦表示，朱立倫任內不僅努力蓋社會住宅，申請租屋補助的民眾更超過9成獲得補助，讓新北市完成的社會住宅及租屋補助皆居全國之冠。朱辦強調，寧可相信蔡英文總統不是看到國民黨初選佔據版面，不甘寂寞，刻意舉錯誤數據，誤導民眾對新北市團隊努力成果有錯誤印象，讓人遺憾。

朱辦表示，蔡英文自己喊出8年要蓋出20萬戶社宅，卻把責任通通推給地方政府，不積極協助就罷了，還反手指責，實在不是身為中央執政者該有的態度。社會住宅當然要持續蓋，不能滿足於現狀，但如果連新北市這樣的成績還要被蔡總統撿槍開嗆，那麼過去長期讓民進黨執政的台南與高雄該如何自圓其說，高雄前市長陳菊現在每天都在蔡總統身邊上班，蔡總統是否先回個身問問陳菊擔任市長期間蓋了幾戶社會住宅？

ET快訊
直擊宋宋CP新婚3億豪宅「空蕩蕩」…鄰居：很久沒看到他們
宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！「先開口離婚」分手關鍵在宋慧喬
體操教練比賽場地暴打女選手！狂甩6巴掌　扯馬尾摔地

關鍵字：社會住宅,朱立倫,蔡英文,侯友宜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高雄白派副議長轉「挺郭」引結盟聯想　王金平：一點風馬牛不相及

郭台銘砲轟蔡英文：為政治利益...用國家機器開「暗黑外掛」

影／韓國瑜「泡澡塞子論」　朱立倫：他「很多比喻」所以像韋小寶！

影／「小英像女魔頭！」朱立倫神比喻：韓國瑜像韋小寶　郭台銘是天鷹教主

藍營首場政見會落幕　王金平點評：他們都沒有提到「這件事」

政見會／韓國瑜神比喻：台灣要當美、中的棋子還是浴缸的塞子

張善政首度鬆口不排除任副手！近日頻幫韓國瑜引聯想

朱立倫酸政見會：我有多年行政經驗「朗誦比賽」不用臨時抱佛腳

影／恐嚇「斷姪女3指」精障男被送醫　侯友宜體諒：他是一個生病的人

普悠瑪案交長吳宏謀又上台！藍委諷：花媽認證、升官保證

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

超萌！4金髮娃「排列組合擁抱法」 我抱你你抱他～搭配歡呼聲玩開惹

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

宋仲基《阿斯達》腹黑上線　 為Jisoo報仇後..笑容令人發毛

郭台銘稱中華民國「最強外掛」! 喊三贏：高雄贏、台灣贏、中華民國贏

館長後悔「不知韓國瑜是這種人」　90秒道歉8次：現在還是很愧疚

板橋爆紅「手工公主風小禮服」 CP值破表全出自80歲阿伯巧手

高雄確診25例本土登革熱　蘇貞昌、陳其邁憂心：中央盡全力協助

神秘人竊取韓國瑜講稿！網友扮柯南　驚覺：台灣有這樣講話？

痛批潘恒旭參與「小三通鬧劇」 蘇貞昌：請市府對一級主官審慎督管

6度遭模範生「洗臉」　韓國瑜：黑韓...3千多個互動良好都不報

朱立倫新北市長任內努力蓋社宅？　內政部提2點打臉

蔡英文稱新北不配合中央推社宅　朱立倫、侯友宜打臉：總統誤會了

員工抗議遭扣績效獎金達4千元　聯醫：盈餘成長將補發

雙子星「卡柯」？陳其邁駁：經投審會審慎評估後專業嚴謹的決定

北市抽檢飲冰品5廠商生菌、大腸桿菌超標　TEATOP遭開罰3萬

影／大法官人事案4提名人表決過關　英派人數跨越釋憲門檻

高雄確診25例本土登革熱　蘇貞昌、陳其邁憂心：中央盡全力協助

貿易戰→金融戰？陸3銀行傳拒美傳票　北京反對「長臂管轄」

雙子星開發案「難產」　捷運局喊話「公開說明法源」

隨時會爆炸！家中驚見「解放戰爭遺留物」　他嚇歪：當鐵鎚用了2年

用珍珠奶茶煮飯！超詭異「珍奶飯」開鍋　網驚：還真不賴

中職／羅力戰蘇俊羽　27日運彩看好富邦勝桃猿

容祖兒爆「秘戀4個月」對象是老闆兒子！　愛情蹤跡高雄現身

養X多比可樂還甜！8款「核彈級」乳酸飲曝：你在喝好菌or喝糖？

東京直擊／LINE擴大「線下服務」做虛實融合　日本宣布推出「LINE Score」

車禍昏迷醒來找小三！　癱瘓男忍痛拍情色照「逼走女友」只求她幸福

政治熱門新聞

黃智賢節目「被停播」4點原因曝..

爆社模擬投票出爐！郭台銘大勝韓..

模範生挺韓國瑜　我們全家支持您

韓國瑜怨登革熱經驗沒傳承　黃捷..

網號召30萬市民罷免　韓國瑜疑..

黃智賢迎戰酸民：難道要一國一制..

韓國瑜「塞子說」　考倒蔡英文、..

統促黨張安樂：中國是我們的神

快訊／民進黨人數優勢　大法官人..

韓國瑜夜宿回收志工家！喝紅茶聽..

港媒爆王金平「2020參選到底..

Wecare 高雄出招　號召3..

網路聲量比拼！韓郭朱三人受熱議

看郭台銘槓特定媒體！韓國瑜：他..

更多熱門

相關新聞

大法官人事案過關　英派將掌釋憲權

立法院本週啟動司法院大法官同意權案相關審查程序，於24日召開公聽會，25日、26日舉行全院委員會審查被提名者楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎等4人。立法院27日於臨時會進行投票表決，最終四人皆獲得過半票數，確定15名中大法官中，總統蔡英文提名者超過三分之二，跨越釋憲和宣告政黨違憲解散的門檻。

夜問打權被蔡英文停播？總統府痛斥：假新聞令人痛心

蔡賴配或不分區？　蔡其昌：賴清德沉澱後會有想法

蔡英文：穩定兩岸情勢　不會妥協

嗆完小英就就駁回　柯P：讚嘆民進黨政府效率

讀者迴響

發燒話題

味全龍 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！

快訊／宋慧喬出聲了！認了離婚原因

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！

美女作家下體飄異味！伸手一摸傻了

前AV女優全裸直播遭逮　為賺生活費

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買一送一」

宋仲基離婚聲明曝光！和宋慧喬N月前就分居

王中平離家1月　余皓然淚崩長腫瘤

離婚宋慧喬！宋仲基1月前剛放閃「結婚讓我安定」

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到B3」　外送妹開門嚇壞

宋仲基被爆劈腿小三正面曝光！是「宋慧喬閨蜜造型師」

具荷拉洋裝整件滑落！Nu Bra掉出

他被棕熊綁架1個月！變喪屍竟存活

更多

最夯影音

更多

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

超萌！4金髮娃「排列組合擁抱法」 我抱你你抱他～搭配歡呼聲玩開惹

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面