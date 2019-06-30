藍營初選／郭台銘母親、夫人牌盡出　首場造勢園遊會全家總動員！

▲國民黨總統初選參選人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統初選候選人郭台銘30日下午將在板橋舉行踩街及園遊會，被外界視為他投入黨內初選的首場個人造勢；據了解，郭台銘將帶高齡94歲的母親初永真、夫人曾馨瑩陪同，長子郭守正也將出席，可說是全家總動員，又與高雄市長韓國瑜新竹造勢同場較勁，引發話題。

郭台銘在21日鴻海股東會上卸下董事長職位，從此全心投入選戰，此場股東會也成為另類誓師大會，為郭台銘營造更高氣勢；他在兩場國政願景發表會稱自己為中華民國最強外掛、中華民國隊長，以「國富民強」主打經濟牌，搭上強人政治的國際熱潮。

郭台銘自4月中宣布參選後聲勢一路高漲，競選廣告量、質兼具，更是台灣第一位參選總統的首富，政策方向主攻經濟、產業、科技，提出「東進、西和、北接、南拓」戰略藍圖。郭台銘的參選與美國總統川普有異曲同工之妙，甚至被外媒稱做台灣川普，他的一言一行也將被高度關注與討論。

國民黨2020年總統黨內初選競爭激烈，在前立法院長王金平宣布不參加初選後仍有五位參選人，黨內人士稱「史無前例」，因此各陣營除了國政願景發表會請來知名學者、前官員指導，下足功夫備戰，在民調作業開始前紛紛出招；韓國瑜環台性的週週造勢、聲勢不減，政見會上更是金句連連，網路討論度穩坐第一。

目前民調位居第三名的前新北市長朱立倫，則是從去年12月宣布參選後，在全台、離島行腳，主打基層對話、傾聽民意。朱立倫在首場國政願景發表會後，網路聲量與陣營內部民調皆有上升趨勢，他在這場選戰中主打政策牌，用過去16年地方行政經驗彙整出27個政見作為競選主軸，一掃過去「菁英藍」印象走向「草根藍」路線。