郭台銘砲轟蔡英文：為政治利益...用國家機器開「暗黑外掛」

▲國民黨總統初選參選人郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統初選參選人郭台銘26日晚間在臉書發文指出，當大家在討論他開外掛的同時，總統蔡英文也在「開外掛」，但蔡英文開的是讓中華民國越來越糟、越來越不民主的「暗黑外掛」，他更批評蔡英文的外掛是利用國家機器，為了民進黨政治利益來踐踏民主價值的工具。

郭台銘表示，他開的外掛是幫助台灣經濟，「我戴著國旗帽走進白宮和美國總統川普會面，試問民進黨誰能做到？」、「我買下夏普召開國際記者會，讓中華民國與日本國旗並列，讓國際關注，讓世界正視中華民國，試問民進黨誰能做到？」、「我能請來日本軟銀孫正義、Michael E.Marks這些世界最頂尖的投資專家，解決年金破產問題，試問民進黨誰能做到？」、「我與世界多國領袖有個人交情，能直接溝通，幫助國家外交工作，試問民進黨誰能做到？」

話鋒一轉，郭台銘批評，蔡英文也開外掛，但這個是「暗黑外掛」，設立一系列黑機關來踐踏軍公教尊嚴與國民黨，用中選會和修惡公投法來扼殺直接民主，讓公投進鐵籠，濫用政府部門資源前瞻計畫大撒幣，勞基法修惡讓勞工及中小企業無所適從；多次問「誰能忍受？」

郭台銘強調，外掛有好有壞，蔡英文的外掛，是利用國家機器，為了民進黨政治利益來踐踏民主價值的工具；但「果凍」的外掛，是能國富民強的好外掛，他認為自己開的外掛是可以幫台灣走向世界，增加國際能見度，未來更可以為中華民國拓展外交的「好外掛！」。