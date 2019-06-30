旗山常美冰店、氣爆自救會挺罷韓　「不能原諒打混市長」！連署站衝破35個

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記者趙蔡州／綜合報導

公民割草行動、Wecare高雄等公民團體6月27日發起「罷韓30行動」，短短3天內就收到7238份連署書。除了有民代服務處加入連署及代收據點外，曾經公開「反韓」而聲名大噪的旗山常美冰店，店裡也提供連署書、加入罷韓行動；八一氣爆自救會會長陳冠榮也直言：「我們不能原諒這樣的打混市長。」

八一氣爆自救會會長陳冠榮力挺「罷韓」活動說，「整個高雄城市變成了一個充滿了謊言、充滿令人沮喪的氛圍」、「現在這個時間點，我們說我們自己是高雄人，往往帶來的是一頓大嘲笑」。他除了拍影片用行動力挺之外，更直言批評韓國瑜是打混的市長。

▲陳冠榮說，「身為高雄人，我們不能原諒，這樣一個打混市長。」（圖／東森新聞）

他說，「他（韓國瑜）把整個城市搞成一團亂、一團糟，讓整個高雄變成一個謊言的城市、變成了一個破敗的城市以後，他就拍拍屁股，就是要離開整個高雄，接著要去搞亂台灣」、「我們身為高雄人，我們分外不能原諒，這樣一個打混的市長」。一名參加罷韓連署民眾也說「（市長）都會講空話啊，政見也全跳票啊。」

此外，曾經公開「反韓流」而聲名大噪的旗山常美冰店也加入罷韓，儘管韓國瑜上任市長後，觀光局長潘恒旭曾到店裏吃冰，希望雙方可以冰釋前嫌和好，但很有個性的老闆依舊堅持立場，這次直接把冰店當成「罷韓」連署書的代收及發放據點，使現場許多顧客在享用冰品的同時，手中也一邊在寫罷韓的連署書。

▲曾經公開「反韓流」而聲名大噪的旗山常美冰店也加入罷韓。（圖／東森新聞）

根據了解，目前已經有35個商店、民代服務處加入連署和代收據點，短短3天「公民割草行動」就收到7238份連署書，加上「Wecare高雄」估計連署書已經破萬。參加罷韓的民眾就說「（市長）都會講空話啊，政見也全跳票」、「希望會做事的人趕快出來做事，講話的人太多了，不缺講話的人。」

▲目前已經有35個商店、民代服務處加入連署和代收據點。（圖／東森新聞）

依現行公職人員選罷法規定，罷免案的提案門檻為原選區總選舉人數1%，連署門檻為原選區總選舉人數10%，2018年高雄市長選舉總選舉人數為228萬人，因此市民要罷免韓國瑜需有2萬2千多人連署提案，提案成立後60天內，要有22萬人連署讓罷免案成立，而且公職人員若就職未滿一年也不得罷免。

Wecare召集人、前高雄市政府文化局長尹立就說，「法律保障就是要一年後才能啟動罷免」，因此今年12月25日才能正式啟動罷免提案，「可是我們提議連署書啟動，就是一次要衝30萬份，衝30萬份的目的就是要讓這個聲勢可以擴大」，這樣會有助於第二階段來參與，所以現在就是要先衝高。

