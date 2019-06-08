館長爆黃國昌邀請參選「不分區立委」　呼籲政黨票投時代力量

▲館長透露與黃國昌邀請他參選不分區立委。（圖／翻攝自飆捍臉書）



記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢日前在臉書上，曝光了與時代力量立委「戰神」黃國昌的合照，他也在7日晚間的直播當中透露，兩人談話長達3個多小時，聊到台灣這個國家出了很多的問題，甚至還當場爆料黃國昌邀請他參選不分區立委。

館長因為在臉書上發起了一個「參選立委」的投票，支持率高達82%，被部分媒體猜測他在為從政「試水溫」。館長對此表示，「是不想當官而已，不然我早就當了」，其實去年選舉過後因為支持國民黨，就有滿多國民黨的人透過關係勸他選立委，「不用花一毛錢，館長只要點頭就好，所有的造勢、幕僚他們都有，錢他們也有」。但是館長表示對此拒絕了。

館長接著提到黃國昌給予很高評價，很多人在網路上罵黃國昌這個人很會演戲，「如果黃國昌沒有做事的話，其他立委可以包一包給狗X」，台灣很多立法的基礎、司法改革的相關細節，很多都是黃國昌擬出來了，「連我的律師都要叫他老師」。

館長大讚黃國昌，當法務部長絕對有這個能力，但是沒有人敢給他當，他當法務部長不知道有多少檢察官、多少法官會被他告貪瀆拘捕，不少的立委也會被他抓去關。

▲館長認為黃國昌在立法院的問政相當認真。（圖／記者陳政錄攝）



館長透露，在之後的直播節目當中，會再訪問一次「立委都在幹嘛」，例如現在端午連假期間，其他的立委都在忙著送禮綁樁腳、跑紅白帖，只有黃國昌還在為了屏東的鄉親努力。

館長引述黃國昌的說法，立法院不管國民黨過半或民進黨過半，例如現在民進黨過半做了什麼？其實有限，希望在這一次選舉當中能夠變成「三腳督」，讓三個黨人數差不多，他們才可以打貪，才可以幫人民做事。

館長則回應，已經答應觀眾不會選舉，至少不會是這一次。黃國昌則表示，「我沒有要叫你選，我直接給你不分區立委，你直接當立委，跟我們一起來打貪啊！」。不過館長還是以生意忙碌還有答應粉絲等理由拒絕了。

▲館長聽到黃國昌說100多個立委都不知道在幹嘛，當場傻眼。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube）



館長表示，黃國昌跟他說了很多立院的黑暗面，例如一整年黃國昌寫了很多法案，幾乎都被擋，例如酒駕法案也被擋，很多法案都是「全死的」，沒有人投他贊成票，一個這麼會做事的人寫出來的法案，他們都不通過，他寫的東西都是好的，但是永遠都是被藍綠壓著打。

館長表示，黃國昌很希望館長為人民服務，他不為人民服務太浪費。館長則回說，「我憑什麼，我又沒當過立委，我又不知道立委在搞什麼」。黃國昌則回應館長，「我100多個同事都不知道在幹什麼了」。言下之意就是黃國昌整天忙東忙西在審法案、抓弊案，剩下的人都不知道在幹什麼，館長絕對比這些人能幹。

▲館長細數時代力量年輕議員在地方上的事蹟。（圖／翻攝自高雄市議會直播）



館長也在直播當中呼籲，把政黨票投給時代力量，讓時代力量多幾席不分區，「全立法院只看到一個立委在做事，實在匪夷所思」，地方上會講話會做事的通通都是時代力量的年輕議員，「這次質詢我們草包國瑜的，就是我們時代力量的女議員，這次幫館長去槓乾兒子的也是時代力量的議員」。