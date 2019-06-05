狂做胎夢！中壇元帥曝「無緣兒跟1年」...浴室浮小掌印　她擲筊1小時淚崩

▲1年多前，女網友意外的懷孕了。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／綜合報導

一名女網友1年多前懷有身孕，但因胎兒沒了心跳，最後忍痛拿掉，而孩子不願離開，就這樣跟著她，浴室牆壁甚至出現祂的掌印，直到最近她到廟裡請城隍爺溝通協調，孩兒才終於肯去投胎。

女網友1年多前意外「中獎」，不過非常期待小生命的到來，怎料快10週了，胎兒始終沒有心跳，而每一次檢查都是失望回家，最後也只能被迫拿掉小孩，「拿掉前我去找過神明，希望能帶小孩去找好人家投胎，當時神明說已經被王爺帶去了，也放下心了！」

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▲由於胎兒沒心跳，最後被迫拿掉。示意圖，與本文無。（圖／記者姜國輝攝）

無奈的是，這段時間原po經常做胎夢，也沒勇氣再懷孕，直到上個月底，她詢問一位哥哥家中的中壇元帥才知，小孩一直都跟著自己，「元帥說要我盡快去找城隍爺，請祂帶我的小孩去投胎，雖然跟著我沒有怨恨，只是沒地方去所以跟著我。」

也許是孩子知道了，媽媽發現自己的存在，所以前幾天女網友洗澡時，在蓮蓬頭那面牆壁上，赫然發現兩個右手手印，「當時以為是我自己碰到，後來用手去摸，果然蓋過去，當下真的很難過。」

▲原po前陣子才得知，孩子一直跟著她。（圖／翻攝自靈異公社）

隔天她到廟裡請求城隍爺，幫她詢問孩子是否願意去投胎，但問了快1小時才擲到聖杯，她哽咽道，「孩子還是想當我小孩，不太願意離開，我也一直請城隍爺幫我，最後我求孩子諒解我，才答應！」

事後，她得知孩子已經被城隍爺帶去了，整個難過淚崩，回想晚上洗澡時再度出現的手印，不禁感慨「或許是來跟我道別吧！」而母親們看完也紛紛鼻酸，「放下吧，雖然很難過，但祂會去更好的地方～加油」、「想到第一個小孩流掉，到現在心還是很酸，很想哭」、「眼眶都紅了，他會回到妳身邊的」、「寶寶會諒解的」。

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