學測48級分！他推甄「交大+政大全上」　37頁備審資料免費公開...網全跪了

▲清水高三生學測48級分，仍申請上交通大學。（圖／國立交通大學提供）

記者黃君瀚／綜合報導

今年學測首度改為選考「5選4」，鬆綁考科限制，提高學生被看見的機會，準備備審資料和面試成了一大關卡。就有高三生考了48級分，最後仍成功申請上明星大學，交大、政大和淡大3校資工系為正取，成大資工則為備取3，超狂表現讓網友嘆為觀止，他也大方將所有資料上網公開，歡迎所有後輩參考。

上月「大學個人申請招生」放榜後，有落榜的高中生十分沮喪，他的學測4科高達57級分，沒想到申請清大資工和電資全在備取倒數徘徊，「我不知道我的備審出了什麼問題」。他無奈表示，事前花了很多時間弄備審資料，一開始就想跟其他同學不一樣，學校老師也都稱讚很好、很特別，「結果備取倒數......還是說只是我的校名太難聽了？」

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這篇文章釣出神人高中生韋詠祥於PTT回文，就讀新北市清水高中的他考了平凡的4科48級分，結果申請4間明星學校差一點就全壘打，交大資工正取、政大資工正取1、淡江資工正取1、成大資工備取3。

▲韋詠祥大方將37頁備審資料全公布在網路上給有需要的學弟妹參考。（圖／翻攝韋詠祥備審資料／下同）

韋男大方在網上公開準備備審資料的訣竅，洋洋灑灑37頁圖、文、表格並茂，證明就算高中和學測分數沒那麼突出，只要拿出優秀實力也有機會正取上榜，「小弟來自新北地方學校、校排30%，學測48級，有幸申請到113（交通大學）正取。」

記者閱讀韋詠祥的備審資料，每頁呈現的重點一目了然，看得出排版設計上花了許多心思，自傳部分也不落俗套，一個個小標題將生命歷練濃縮，輔以切合主題的圖例或照片，可說是處處驚喜。

儘管韋男學測成績不是最頂尖的一群，但他在資訊領域的投入相當超齡，履歷中提到精熟C++、Linux、Shell和PHP，自行架設Linux伺服器製作「學測五選四」工具網站、撰寫通訊軟體Telegram聊天機器人、開發Android手機程式......。此外，他高中3年投入多場資訊安全相關競賽，取得傲人成績，2019 AIS3 EOF資安搶旗競賽第4名、2018資策會資安技能金盾獎決賽唯一高中生、2018 T貓盃全國資安競賽高中職組第1名。

文章貼上網，超神的經歷讓鄉民跪了，稱讚是不該被考試限制的人才，「原來就是你，你的網站超優很有用」、「教授真的能從你的文字跟作品中看到你的對這個領域的熱情」、「這篇是神的Level，但是大部分（申請）上的還是凡人」、「根本神人，獎狀經歷猛猛的」、「備審排版超美，而且作品也超威，不錄取你要錄取誰」、「這比滿級分還猛吧」。

►韋詠祥備審資料完整版