捲髮妹背殺！台男羞拍裸臀照　「一條線」引暴動…老司機：快刷卡

▲捲髮妹「邪惡視角」讓網友凍抹條！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一名男網友正在日本京都遊玩，怎料在搭地鐵時，驚見噴鼻血情景，一位女子坐在椅子上，雙手抬高似乎在整理秀髮，纖細背影與玲瓏有緻的身材，讓人看了目不轉睛。更令老司機暴動的是，蜜桃臀露出一條神秘縫隙，網友忍不住大喊「求正面」。

今（5）日下午2時許，一名台男在京都御成門站打卡PO文，驚慌求問「快點告訴我，現在應該要怎麼做？」仔細看照片正中央，竟然有一名捲髮女子坐在前方，穿著繞頸洋裝，優雅地坐在椅子上，絕美後背被看光光，白皙的皮膚與小蠻腰，讓人看了頭昏眼花。

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眾人目光忍不住往下游移，女子似乎沒穿內褲，蜜桃臀呼之欲出，甚至連性感屁股縫都露出來，貼文PO出後，立刻引發網友暴動，紛紛狂喊「拿一張卡片，刷卡」、「快刷卡進車廂阿」、、「你誤入拍片現場了啦」、「電車痴漢～等你拍新片」、「告訴她，衣服穿反了」、「這個頭髮我也想到大奶酥」、「結果轉身是阿嬤」。

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▲網友跪求正面照！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

也有專業老司機分析，對方可能是位男兒身「我怕轉過來是個男臉」、「依我在日本的經驗，轉過來會讓你想哭著離開」、「手臂，那個肌肉」、「肩膀跟骨盆的比例是男生」。

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