館長爆「黃國昌要退黨」　成立新政黨「白色力量」





▲館長與黃國昌。（圖／翻攝自飆捍臉書）

政治中心／綜合報導

有著「戰神」封號的時代力量立委黃國昌8日上午開直播表示，直言如果時代力量變成「小綠」，「我會義無反顧地離開這個政黨」，引發網友熱烈討論。網紅「館長」在同一天加碼爆料，黃國昌來找他的時候，直言「要退黨」，然後再創一個黨，名稱也許會叫「白色聯盟」或「白色力量」。

館長8日在直播中提到，「其實我本來不敢講，但是他（黃國昌）已經自己在電視媒體上講了，所以館長就來講。他來找館長的時候說要退黨，因為他說民進黨已經變成…裡面有一些人，比較偏民進黨，這個有違他的理念，所以想要脫黨，再創一個黨，也許是『白色聯盟』，也許叫『白色力量』，不知道！」

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者陳政錄攝）

為什麼黃國昌想要脫黨呢？館長表示，「因為他（黃國昌）認為，時代力量已經（有）一半被同化成民進黨。因為他都在修理民進黨，所以認為（時代力量）裡面正在走向腐敗的道路。」且黃國昌還向他表明，想要成立一個全新政黨，還希望館長能夠去幫忙。

「黃國昌真的是一個不錯的人！不會為了他自己的權勢和位置去妥協。」館長稱，自己有詢問黃國昌，是不是因為這些才辭時代力量黨主席？而對方回答「對啦！差不多！」因為理念已經不合了，時代力量有些人比較偏民進黨，但黃國昌認為，時力是一個黨，不應該是國民黨或民進黨，應該居中去拚「三腳督」。

▲黃國昌。（圖／ETtoday攝影中心攝）

最後，館長強調，如果黃國昌真的退黨了，「我也會支持他！因為他實在是一個難能可貴的人才，不為別人，都為民眾。他自己他X的窮得要死，當老師的薪水是拿出來砸，自己窮得要死！」

只見聊天室不斷提到台北市長柯文哲，館長透露，自己看了一看局勢後，不希望柯文哲「浪費這一次的時間」，「我希望阿北這次可以不要選！先把台北市長做完了，然後在2022的時候組黨，2024拚總統大選，相信那時會有更多年輕人、海內外同胞支持柯文哲，但是不是現在！因為我覺得做人就是這樣，不要讓人家講你是『落跑市長』。」

▼台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）