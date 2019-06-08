時力邀請選立委！館長「5點聲明」回應了：我說不出一連串的謊言

記者趙蔡州／綜合報導

館長陳之漢日前在臉書PO出與時代力量立委黃國昌的合照，接著透露黃國昌邀請他參加不分區立委選舉，不過館長7日就已經在直播中承諾自己不會參選，8日更在臉書針對「選立委事件」發表5點聲明強調，「長期以來政治權貴熱衷貪汙腐敗，我個人做不到，也無法跟這些人同流合汙。」

▲館長8日晚間針對「選立委事件」發表5點聲明。（圖／翻攝自館長臉書）

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館長8日晚間7點在臉書發表5點聲明，首先第一點他先是對一直支持、鼓勵他的海內外朋友表達感謝，接著他說「自己在擔任館長的這段時間裡，我深刻體會到台灣人只相信直銷式政見」、「針對2020立委大選，我沒有辦法說出一連串的謊言跟不兌現的政見」。

他強調，「長期以來政治權貴熱衷貪汙腐敗，我個人做不到，也無法跟這些人同流合汙」、「我生在台灣、長在台灣，將來也會死在台灣、埋在台灣」、「對於中華民國的發展非常憂心，大部分台灣人只看外表不看能力，只看有無跑紅白帖跟綁里長樁腳交換利益，不看能力」

最後他感嘆說，「我個人貧窮出身、教育低落，講不出大家愛聽的話，台灣目前不需要會做事的人，只需要會欺騙人民的人。」

黃國昌日前找「館長」參選立委引發網友討論，他8日也在臉書開直播詳細說明，和館長見面深談了3個多小時，這是他「請益之旅」的第二站，當時也確實有邀請館長參選不分區立委。

時代力量黨主席邱顯智8日也發布新聞稿證實此事，感謝館長願意為了相同目標共同努力，站出來呼籲政黨票投第三勢力。「我們確實探詢過館長的意願，並尊重館長的生涯規劃，一起在不同位置上為台灣努力」。

▼館長在臉書分享與黃國昌的合照，隨後也透露黃國昌邀請他，參選2020不分區立委選舉。（圖／翻攝自飆捍臉書）