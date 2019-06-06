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北上找女友！垃圾桶1枚「已拆套套包裝」男友氣泛淚　一對質神展開：糗翻

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO以為自己被戴綠帽。（圖／翻攝自Dcard、pixabay）

網搜小組／綜合報導

在感情中，誰都不想被戴綠帽。一名男網友跟女友是遠距離戀愛，他固定每週輪班休假時，會上台北到女方租屋處過夜，「上週剛好家裡有事沒上來，這週過來的時候，在垃圾桶發現拆過的保險套包裝」。他當下馬上叫女友出來理論，沒想到女方看到垃圾桶後，整個站在原地大笑，最後超展開的結局讓原PO糗翻。

這位男網友在《Dcard》貼文，說他看到垃圾桶裡有「保險套包裝」，當下馬上理智斷線，狂敲女友的浴室門，要她別洗澡了、出來理論。女方則是包著浴巾走出浴室，整個人頭髮濕淋淋、泡泡也還沒沖乾淨，一臉疑惑地問原PO怎麼了。

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「我指著垃圾桶金色包裝，唇齒都無法正常咬合、一直顫抖，問她『怎麼有臉偷吃不擦嘴？保險套還用X本003 不知到林祖公是用杜X斯嗎？」女友聽到後，竟然整個站在原地大笑，原PO則是氣到眼角泛淚，「看到她這樣笑，完全不知道該做何反應，只想收拾東西立刻走人」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO在垃圾桶看到「保險套」包裝。（圖／翻攝自Dcard）

女友笑完後，跑到化妝台拿了2個一樣包裝的東西給他看，讓原PO糗翻，「X！是她去專櫃兌換的保養品試用包啦！」才知道原來垃圾桶裡的是「美白精華液試用包」；女友換3日份的試用品，沒想到才剛拆1包用完，就被蓋上戴綠帽罪名。

最後他也說，「現在女友說她心靈受傷」，並貼出5項產品，包括活顏馥莓飲、皮革手錶、修復精華、手鍊、口紅香水等等，「要幫她完成以下購物清單其中一項，請問各位怎麼選才足夠誠意彌補我的愧疚之心？」

看到照片後，其他人紛紛笑噴，「一項不夠，全買了」、「女友計畫通XDDDD超好笑，建議全買了」、「全包才夠彌補」、「剛馬上比對男友的X本003，真的超像，大誤會哈哈哈」、「為了彌補彼此心靈受創，當然是買1+2+3+4+5+6」、「辣ㄍ，請問那個引人誤會的試用包是哪個櫃上的？我也想去拿」。

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▼原PO指的該牌保險套……真的很像呢！（圖／翻攝自線上商城）

▲▼ 。（圖／）

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