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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長6月底合體郭台銘爬象山　看好他「可能會當選」

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▲▼館長陳之漢、郭台銘。（組合圖／記者李毓康攝、翻攝自飆捍臉書粉專）

▲館長陳之漢、郭台銘。（組合圖／記者李毓康攝、翻攝自飆捍臉書粉專）

政治中心／綜合報導

鴻海董事長郭台銘日前邀約「館長」陳之漢爬山，但館長當初回應「爬山沒有辦法講話啦！」、「如果郭董有膽識就上他的直播」。不過，館長8日卻透露，已經跟郭台銘約好6月底爬象山，並於當天晚上開直播，還特地做了一套8萬塊的西裝迎見郭台銘。

郭台銘日前被問到要不要上館長直播時表示，「想約館長爬個山，聽說練舉重的人比較慢」。對此，館長當時回應，「拎北爬山你會怕啦！」、「爬山沒有辦法講話啦！我扛著你爬啦！」，並表示有很多關於年輕人的問題想問，如果郭董有膽識的話，就上他的直播，但認為郭董應該是不會來，「因為郭董看了館長與朱立倫的直播後應該軟腳了」。

不過，館長於8日直播中證實，已跟郭台銘約好月底爬象山，晚上開直播，為了符合郭台銘的身分，還請台灣得過國際西裝世界大賽冠軍的老師傅，做了一件7、8萬塊的西裝。雖然如此，館長隨後話鋒一轉，表示「郭台銘好不好我不知道，但他月底約我爬象山，我講出來可能不用爬了，搞不好整個象山都是人、都是館粉」

另外，針對2020總統大選，館長認為，高雄市長韓國瑜不可能出來，所以若是台北市長柯文哲、總統蔡英文、郭台銘「三腳督」的情況下，「郭台銘可能會當選」，因為柯文哲、蔡英文、郭台銘的支持度都是30幾%，柯文哲可能會分掉一些民進黨的票，對蔡英文相當不利。

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關鍵字：館長,陳之漢,郭台銘

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