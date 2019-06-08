時力若成為「小綠」　黃國昌：我會義無反顧地離開

▲黃國昌直播開講。（圖／翻攝黃國昌YouTube）

記者張乃文／台北報導

有著「戰神」封號的時代力量立委黃國昌，8日開直播表明自己對未來的目標及方向，從一開始解釋過去投身政治、時代力量的心路歷程，更闡述參政後的感受。黃國昌提到，時代力量被貼上小綠的標籤，「我們不是小綠」，直言如果時代力量變成「小綠」或時代力量決定要走「小綠」，「我會義無反顧地離開這個政黨」。

黃國昌說，有鑑於過去11年，無論何黨執政、絕對掌控立法院所導致的負面教訓，國會必須有一個站在人民立場，扮演關鍵制衡、理性監督的角色，是既非國民黨也非民進黨的第三勢力。但要達到2020年讓國會建立一個真正的第三勢力是一項非常大的工程，也必須集結更多社會力量，「要抵擋得住不管是媒體操作或網路的帶風向」。而何謂網路帶風向，他解釋，過去曾被罵「黃國昌扯民進黨後腿，幫助國民黨」。

黃國昌表示，如果大家相信公平正義、清廉勤政等是重要的價值，值得大家去努力，「不只是為了自己，還是為了下一代」，希望擴大社會力量，但光靠時代力量不夠，一定要結合更多社會力。他也藉此去拜訪館長，尋求共同目標而努力。

不過，黃國昌也提到，自從進入國會後，無論是國民黨或民進黨，許多人都喜歡給時力貼標籤，「你們就是小綠」，但他表示只能用行動去證明，而不浪費在這邊噴口水或丟泥巴上。

黃國昌指出，之前曾公開說過，若時代力量變成「小綠」或時代力量決定要走「小綠」， 「我會義無反顧地離開這個政黨」，理由是，「這不是我要的政治」，同時，可以在這個社會上去做其他的事，「我認為會有幫助、貢獻的事情」。