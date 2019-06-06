921強震挖7屍！男救災被報復「鋼筋穿刺心跳停」　2神秘人一句話…奇蹟活命

▲叔叔被鋼筋穿刺，一度心跳停止！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

921大地震奪走2千條人命，20年過去，不少倖存者至今都難以擺脫夢魘！一名女網友分享叔叔的經歷，恰巧當時，他在南投做工程，義不容辭加入救災行列，從事故地點挖出7具遺體，然而死者們不知自己死於天災，紛紛以為叔叔是害人凶手，數個月後，亡者趁叔叔在工地工作時，將他從7樓高樓推下，身軀被鋼筋貫穿，一度命危。

時間回到9月21日凌晨1時47分15秒，台灣發生芮氏規模7.3強震，搖晃時間長達102秒，許多大樓耐不住劇烈晃動，不少民眾在睡夢中喪命。一名女網友在《靈異公社》表示，叔叔剛好在南投做工程，得知附近有大樓倒塌，便開著怪手協助救災。為了把握黃金救援時間，叔叔一刻不能鬆懈，盼望能救出生還者，過程中也挖出7具遺體，然而原PO說，「被挖出的人並不知道（死於天災），所以覺得是我叔叔害祂們的」，接著開啟一連串恐怖故事。

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過了幾個月，叔叔正在進行工程作業時，好端端站在上方，怎料下秒突然跌倒，原PO說，「叔叔被那7位從1樓丟下到地下3樓」，驚悚的是，那時候地下三樓還沒有灌漿完成，到處都是密集的鋼筋豎立，造成他整個身軀被嚴重穿刺，「送到醫院急救一度停止心跳。」

叔叔性命垂危，奶奶哭紅了雙眼在加護病房守護，盼望能等待奇蹟，不久後，兩位披著袈裟的人突然出現，開口問奶奶願不願意讓叔叔跟著他們修，「不然很難度過這個難關」。為了救叔叔的命，奶奶答應對方，結果神蹟發生了，叔叔從鬼門關前被救回，脊椎斷了三節被硬接回去，身體逐漸恢復健康。

儘管過去多年，叔叔仍經常舊傷復發，常常會腰痠到無法走路，原PO好奇詢問，會不會怪哪些亡者不分青紅皂白挾怨報復，叔叔只淡淡回應「沒辦法，祂們也是不知道天災」。而穿袈裟的神秘人士，疑似是密宗的信徒，如今叔叔也篤信密宗，可以跟神明溝通，每當遇到有難之人時，也會伸出援手幫助。

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▲網友嚇壞了！（圖／翻攝自臉書靈異公社）

網友看完不可思議的經歷後，紛紛驚呼「大難不死，必有後福」、「真的老人家都說『死人直』，當下的意外祂們都不知，但你叔叔也因此接觸宗教，也是一種緣分，上天會保佑你叔叔」、「有種很倒楣的感覺」、「好險平安渡過了」、「感覺很玄好恐怖」、「叔叔很辛苦耶，還好他想得開」。

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