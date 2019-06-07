車禍掰咖！大媽逼讓座「以為妳只穿1隻襪」　長裙妹神回敬...乘客全憋笑

▲大媽以為是襪子。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一名女網友最近車禍腳受傷，於是通勤時坐在博愛座上，沒想到50多歲大媽看到後，立刻出言數落她，在得知她的腳受傷後，直呼「我以為妳只穿1隻襪子咧！」聞言，長裙妹冷冷地回敬一句，瞬間惹笑其他乘客，而對方則鐵青著臉，默默移動到另一個車廂。

「最近事情特別多......。」女網友在爆怨公社提到，因為受了傷的腳無法久站，於是昨天上班尖峰時刻坐在博愛座上，沒多久有個50多歲大媽上車，左右觀望了一下，便朝她直直走近。

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此時，大媽先發制人，提醒道「年輕人，這裡是博愛座，妳不可以坐哦」，眼看女網友滿頭問號，她也不拐彎抹角，直說「博愛座是給50歲以上的人坐的，妳不可以坐啦，妳這樣子阿姨要坐哪？」

▲博愛座示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

在確認大媽來意後，女網友抬起受傷包紮的腳，並解釋自己現在掰咖，而對方見狀錯愕了一下，「哎喲，我以為妳只穿1隻襪子咧！」她聽完不禁傻眼，面無表情地回應，「阿姨，如果妳站累了，妳還可以坐輪椅啊！」

一席話戳笑附近乘客，而大媽臉色難看地吐槽，「腳痛就要早點說啊，這麼沒禮貌的小孩是怎麼樣」，接著慢慢晃到下一個車廂。經歷這段小插曲，原po很想反問，「阿桑妳484想坐下想瘋了，這看起來像1隻襪子嗎？」

大票網友看完也笑了，直呼「回答滿分，她說妳沒禮貌，妳也可以說這麼沒家教的老人我也是沒見過」、「太厲害的回覆」、「不是65以上才是老人嗎」、「叫她回家吃藥」、「板主EQ真高，修理阿姨不帶髒字，好樣的，佩服妳」。

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