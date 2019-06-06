　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃孫東寶！他點190元牛排普普…「下秒嚐這道」驚呆　網激推：料多真D好喝

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書孫東寶 台式牛排教父）

▲孫東寶牛排。（圖／翻攝自臉書孫東寶 台式牛排教父）

網搜小組／綜合報導

號稱是「台式牛排教父」的孫東寶平價牛排，平價版的牛排是許多學生跟小資族群的首選。一名男網友卻在PTT表示，他日前到孫東寶吃牛排，覺得口味相當不吸引他，餐包和飲料也一般，「but……就是那個but！玉米濃湯真的是我喝過最好喝的玉米濃湯！」話題引發網友熱論，不少人紛紛認同他的說法。

這位男網友在PTT的Gossiping板上表示，他到孫東寶吃牛排，看到「老饕牛排」是8.o.z，價格又不到200元，便點了這份餐，「沒想到肉吃起來很像麵筋，麵的話夜市的都比較好吃，蛋也沒熟」，優點只有牛排夠大、可以吃得飽，而隨餐附的餐包跟店裡飲料「就一般餐包跟飲料」。

請繼續往下閱讀...

「but……就是那個but」，接著原PO驚呼，孫東寶的玉米濃湯真的是他喝過最好喝的玉米濃湯，讓他忍不住問「有沒有孫東寶牛排本體是玉米濃湯的八卦？」看到貼文後，不少人紛紛表示認同，「孫東寶的玉米濃湯真的好」、「玉米湯才是本體」、「是，只有玉米濃湯能吃」、「玉米濃湯確實很好喝，讚」、「湯真D好喝，而且料算多，不是那種夜市撈半天沒啥料」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書孫東寶 台式牛排教父）

▲內行人大推孫東寶的玉米濃湯。（圖／翻攝自臉書孫東寶 台式牛排教父）

另外，還有人推孫東寶其他餐點，建議原PO下次點別的，「薯條吧」、「紐約客蠻好吃的，而且脂肪少」、「250那個比較好吃」、「麵包超好吃啊」、「紐約不錯」、「上次吃板腱牛加雞排，不錯啊」。

其他網友則留言，「沒喝過肯德基的逆」、「吃牛排還不想花到200塊是在評論什麼好不好吃啊」、「可以拿A1醬 不是嗎？現在很多夜市牛排或店面那種不放A1醬，通常省成本不會放餐檯，至少他還肯放在那給人用」、「台北沒冷氣的牛排攤販，一客也要120～140，他一客150起，夏天一定先選有冷氣的店」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
7月新制！雙北公車上下車皆需刷卡　漏刷無轉乘優惠
好市多除霉神物！一噴「1hr噁垢全掉光」免刷牆　對照圖太神奇
王金平批「奇怪的初選」　韓國瑜：身為市長我是被動式的被徵詢

關鍵字：孫東寶,牛排,夜市,玉米濃湯,PTT

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／好市多除霉神物！一噴「1hr噁垢全掉光」免刷牆　對照圖網驚呆：太神奇

影／合影館粉女友！童仲彥「自爆分了」紅豆妹邱薏　38字吐真相：出事就背叛

「4女躲一車」住摩鐵　她半夜看天花板愣住…吵醒友嚇逃：打死再也不去

正妹直播主辣曬「逆天H乳」水蛇腰！100%神還原《航海王》娜美　網嗨吼：啊嘶

影／穿粉色「內衣褲」去沙灘！她一轉身網看傻...小腹還貼著衛生棉

好心載加油男！她回家脫外套…「一塊濕黏汙漬」沾底　一聞崩潰：是精液

捲髮妹背殺！台男羞拍裸臀照　「一條線」引暴動…老司機：快刷卡

影／連吊桿車都考到！白皙辣妹「超猛4證照」被酸人妖...霸氣回擊　網全跪了

鼎泰豐290元蛋炒飯竟用「格子籠雞蛋」　動保怒批：看不起台灣人？

1顆10元！台南女大生點5顆「開盒嚇到」　抱怨肉圓嬤太過分...結局神反轉

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

許效舜感應到賀一航很開心　「他在那邊開餐廳秀等大家」

高雄喜憨兒創作料理吃到飽！　「暖心服務」讓顧客感動淚推

怎麼把玩具丟地上？媽才唸2句... 萌娃「泛淚+癟嘴」網不捨：饒他吧

鼎泰豐290元蛋炒飯竟用「格子籠雞蛋」　動保怒批：看不起台灣人？

1顆10元！台南女大生點5顆「開盒嚇到」　抱怨肉圓嬤太過分...結局神反轉

吃孫東寶！他點190元牛排普普…「下秒嚐這道」驚呆　網激推：料多真D好喝

普悠瑪翻覆3台鐵前局長不起訴！　交部：督導不周仍懲處

影／雙北7縣市今恐36度↑高溫　周六全台變天「鋒面下周二起影響4天」

拍3D超音波！4月大胎兒「比YA說HI」孕肚裡嗨翻　人夫胎夢2次：兒子很皮

普悠瑪18死尤振仲被起訴「坦然面對」　律師：不排除公開說明

端節連假必追私房景點　泰山里長張楊銘打造「繡球花」秘境

阿凡達團隊進駐世新　「4D室、虛擬室、光雕投影室」打造8層媒體大樓

媽媽的愛「40顆粽子吃到飽」　網又哭又笑：這幾天都要當正餐了

無照屁孩「偷騎車出門」撞傷人！　媽「忘記藏鑰匙」崩潰：到底該怎麼教？

初選民調微幅領先賴清德　蔡英文：有相當的信心

年度筆電品牌排行　華碩站上全球第2、蘋果「創新」吊車尾

塑膠微粒「吃喝呼吸」都下肚！　只喝瓶裝水年吞13萬顆

賴清德稱年改必要時可微調　蔡英文：希望他對國政多說明

春風視訊照外洩　竟是國際巨星...放話這天不見不散

從阿公阿嬤那學到的「知足」！用影像紀錄每一個完食的瞬間

美擬售台108輛M1A2艾布蘭戰車　蔡英文：國際對台重視持續增強

特斯拉5月在台熱銷374輛　國內電動車市場開始「回春」？

王金平批「奇奇怪怪的初選」　韓國瑜：身為市長、我是被動式被徵詢

生活熱門新聞

OL吃麵…他驚：脫鉤了　曝再遇..

好心載加油男！她外套「被沾精液..

遊地府見到過世阿公！國二女醒來..

台南嫩男開車逆向撞柱　倒車「下..

合影館粉女友！童仲彥「自爆分了..

4女躲一車住摩鐵　她看天花板愣..

周六起全台連8天雨　典型梅雨鋒..

周六起全台連7天雨　「下周鋒面..

站扶梯左邊被要求用走的　他怒回..

狂做胎夢！中壇元帥曝「無緣兒跟..

端午連假天氣出爐！一張圖看雨怎..

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內..

她租處熱水器壞了！房東「五字回..

連吊桿車都考到！辣妹超猛4證照..

更多熱門

相關新聞

神解岳飛抗金結局　網：這批很純

南宋抗金名將岳飛的傳奇故事家喻戶曉，就有網友玩手遊運氣奇差，課金（日語，指金錢購買）後怎麼抽還是出現弱卡，心情跌到谷底。這時，忽然一個天啟般的突發奇想、腦洞大開，他想出了一道趣味段子，PO上PTT後這「廢到笑」的哏意外被鄉民推爆！

全台剩14間！「亞藝影音收店潮」網不捨

門鈴突響「我肚裡有你小孩」結局笑瘋

出席同學會！他戴「價值15K」新錶被笑便宜

借手機來用！偷看妹爆氣罵雙面人　網看傻

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

男友陳屍摩鐵「2年後就要結婚」！8年女友摸冰屍淚崩

OL吃麵…他驚：脫鉤了　曝再遇到2種作法

警醉殺5歲童　民眾憤怒圍攻警局

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

好市多除霉神物！一噴黑垢全掉光

好心載加油男！她外套「被沾精液」崩潰

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍

獨家／沛小嵐探視馬如龍：現在只有我可以進去　

端午改運大公開！財水擺3方位　　

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

王金平宣布不參加國民黨內初選！

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

小鐘目睹女星和導演大吵

人夫偷吃麵店老闆娘　在店面樓上啪啪

更多

最夯影音

更多

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面