吃孫東寶！他點190元牛排普普…「下秒嚐這道」驚呆　網激推：料多真D好喝

▲孫東寶牛排。（圖／翻攝自臉書孫東寶 台式牛排教父）

網搜小組／綜合報導

號稱是「台式牛排教父」的孫東寶平價牛排，平價版的牛排是許多學生跟小資族群的首選。一名男網友卻在PTT表示，他日前到孫東寶吃牛排，覺得口味相當不吸引他，餐包和飲料也一般，「but……就是那個but！玉米濃湯真的是我喝過最好喝的玉米濃湯！」話題引發網友熱論，不少人紛紛認同他的說法。

這位男網友在PTT的Gossiping板上表示，他到孫東寶吃牛排，看到「老饕牛排」是8.o.z，價格又不到200元，便點了這份餐，「沒想到肉吃起來很像麵筋，麵的話夜市的都比較好吃，蛋也沒熟」，優點只有牛排夠大、可以吃得飽，而隨餐附的餐包跟店裡飲料「就一般餐包跟飲料」。

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「but……就是那個but」，接著原PO驚呼，孫東寶的玉米濃湯真的是他喝過最好喝的玉米濃湯，讓他忍不住問「有沒有孫東寶牛排本體是玉米濃湯的八卦？」看到貼文後，不少人紛紛表示認同，「孫東寶的玉米濃湯真的好」、「玉米湯才是本體」、「是，只有玉米濃湯能吃」、「玉米濃湯確實很好喝，讚」、「湯真D好喝，而且料算多，不是那種夜市撈半天沒啥料」。

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▲內行人大推孫東寶的玉米濃湯。（圖／翻攝自臉書孫東寶 台式牛排教父）

另外，還有人推孫東寶其他餐點，建議原PO下次點別的，「薯條吧」、「紐約客蠻好吃的，而且脂肪少」、「250那個比較好吃」、「麵包超好吃啊」、「紐約不錯」、「上次吃板腱牛加雞排，不錯啊」。

其他網友則留言，「沒喝過肯德基的逆」、「吃牛排還不想花到200塊是在評論什麼好不好吃啊」、「可以拿A1醬 不是嗎？現在很多夜市牛排或店面那種不放A1醬，通常省成本不會放餐檯，至少他還肯放在那給人用」、「台北沒冷氣的牛排攤販，一客也要120～140，他一客150起，夏天一定先選有冷氣的店」。

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