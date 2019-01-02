習近平提兩岸推代表召開民主協商　我朝野：不應有前提

▲習近平。（圖／記者蔡浩祥攝）

政治中心／綜合報導

中國大陸發表《告台灣同胞書》滿40周年，大陸主席習近平2日在北京人民大會堂出席紀念會，並首度發表對台談話，內容提到大陸願與台灣各黨派交換意見，兩岸各政黨可推派代表人士，召開深入的協商。對此，朝野黨團立委均一致認為，樂見兩岸溝通，但不應有太多前提。

習近平表示，兩岸長期存在的政治分歧問題是影響兩岸關係行穩致遠的主要原因，總不能一代一代傳下去，「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。」

習近平認為，一國兩制該本來就是為了照顧台灣現實情況，維護台灣同胞利益福祉，同時吸收兩岸各界意見和建議，「會充分照顧到台灣同胞利益和感情，和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。」

習近平強調，願意與台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通，廣泛交換意見，尋求社會共識，推進政治談判，「倡議兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。」

對此，國民黨立院黨團書記長曾銘宗表示，國民黨主張是「九二共識、一中各表」，對兩岸間的任何協商、溝通，黨團都樂見，但不希望有太多前提。

國民黨團總召江啟臣認為，國民黨立場是「九二共識，一中各表」，應先擱置難以解決的爭議，在兩岸經濟上充分交流合作；至於政治上的協商，要經過人民理解、共識與授權，在這些條件達成之前，穩健、抱持善意是最可行的方法。

民進黨立委趙天麟表示，中國大陸仍是在反獨促統下，以中央對地方非對等方式的條件，本質上很難找出善意對談，在這樣的政治基礎上，對各政黨都是難題，兩岸真正外交正常化，首先必須去除不對等，否則任何包裝都會使人民不安，最終可能朝向「統一」的結局。

民進黨立委王定宇在臉書指出，習近平談話就是「老套」、「引君入甕」的騙術，「接觸、談判」得要先接受大陸的「一中、反獨」，還稱叫「尊重、保障」，這是中共ㄧ貫的「老套」；把台灣引入成為大陸內政的「引君入甕」騙術，更是無視台灣民主選擇、保障多元意見的生活方式；此外，習近平提出一國兩制，這在香港證明是一場騙局，台灣人民沒這麼好騙。

時代力量立委徐永明在臉書提到，「奉勸習近平非誠勿擾，拋開『一個中國』，才有對話空間」，如果真的要談，不應設立政治前提，否則習近平「告台灣同胞書」40周年的談話，只是對大陸內部一個行禮如儀的交代，向北京操作下的民族主義的安撫喊話；對台灣人民來講，也因毫無新意，最後只是隔日新聞。

另一方面，總統蔡英文2日下午也發表談話表示，「身為中華民國總統我要再次發表立場，我鄭重指出始終未接受九二共識，就是因為北京定義的就是一個中國，台灣絕不會接受一國兩制，台灣民意也堅決反對，這也是台灣共識」；同時也呼籲，大國必須要有大國的格局，大國的責任，國際社會都在看。