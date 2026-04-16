涉及統獨？鄭麗文訪中民主基金會尚未核銷　國民黨：經得起檢視

▲國民黨主席鄭麗文上周赴中見習進平。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文上周赴中見中共中央總書記習近平，並向民主基金會申請480萬元補助費，遭立委質疑違反基金會章程，籲撤回補助。台灣民主基金會今（16日）再度說明，全案尚未進入核銷階段。國民黨晚間表示，民主基金會向來以報帳審查嚴謹著稱，國民黨此次訪陸的費用公開透明，完全經得起民主基金會的檢視。

鄭麗文遭報赴中花費480萬元全民買單，對此國民黨文傳會主委尹乃菁上午受訪證實此事，更稱若民進黨願意回歸九二共識、放棄台獨黨綱，也可以向民主基金會申請補助，與中國共產黨行政黨交流。綠委郭國文諷刺，尷尬的是，根據《財團法人台灣民主基金會捐助暨組織章程》第18條第3項，「本會不得贊助涉及統獨之活動」。國民黨自己證實，這趟旅程涉及「反台獨」，也就是不符合民主基金會的補助對象。他還說，韓國瑜您作為民主基金會的董事長，這個違反章程的補助案，「是不是應該回收款項？」

國民黨晚間表示，申請民主基金會補助，遵循憲政體制，兩岸和平、台海穩定，台灣民主才有充分發展的土壤和空間。兩岸交流合作，疊加善意，大陸民眾會感到台灣的民主對兩岸的和平發展是助力，能充分體會並欣賞台灣民主制度的優點，不但與民主基金會的宗旨沒有扞格，更是鞏固台灣民主體制之所需。

國民黨還說，對比行政院長卓榮泰赴日包機看球賽的疑雲未解，國民黨的做法光明正大。

