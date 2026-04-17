李乾龍推測情治單位裝追蹤器　警證實是「防丟定位器」

▲國民黨副主席李乾龍。（圖／記者徐文彬攝）

記者葉國吏／綜合報導

國民黨副主席李乾龍驚傳座車遭裝追蹤器，李乾龍不願報案，表示稱事發已過2、3個月，當下拍照後便將儀器丟棄，至於誰安置的？李乾龍認為「應該是情治單位」，但警方透露，李乾龍所謂的追蹤器其實是市面上常見的「防丟定位器」。

李乾龍透露，今年1月因司機察覺遭跟監，委託徵信社檢測後，確實在車後發現一具追蹤器。他強調，目前心情已平靜，認為對方察覺被發現後應會知難而退，因此當時並未對外聲張，也未在第一時間報案。

▲國民黨副主席李乾龍的座車爆出遭裝追蹤器，照片曝光。（圖／記者陸運陞翻攝）

「防丟定位器」體積小難察覺 警方採集指紋追查藏鏡人

根據自由時報報導，警方調查發現，該裝置是市面上常見的「防丟定位器」。這類產品原設計是用於尋找失物，利用藍牙與第三方裝置連線定位，單價不到千元，在網購平台或通訊行就能輕易購入，入手門檻極低，已成為近期跟蹤騷擾案中的新興工具。



辦案人員指出，相較於動輒上萬元的專業GPS，這類低階防丟器體積僅約硬幣大小，不論磁吸或黏貼在車底、保險桿內都極難察覺。雖然被標榜為低階產品，但對特定對象的隱私威脅不容小覷。李乾龍當時雖已丟棄證物，但警方目前仍針對相關線索採集指紋與序號。