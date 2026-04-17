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快訊／狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」　京都11歲男童慘死！

▲▼37歲繼父安達優季。（圖／翻攝自日網）

▲37歲繼父安達優季。（圖／翻攝自日網）

記者羅翊宬／編譯

日本京都府南丹市11歲男童安達結希失蹤死亡，37歲繼父安達優季被依棄屍罪嫌逮捕，除了在偵訊中坦承參與棄屍、殺害過程，稍早更爆出殺害手段等細節，他向警方坦言「衝動下勒頸」殺害繼子結希；另外，警方也發現行車紀錄器部分資料遭刪除，同時在住家搜索查扣30餘件物證。

根據日媒《富士新聞網》今（17）日獨家掌握的最新消息，安達優季在被逮前的任意偵訊中向警方供稱，「在一時衝動下（將繼子結希）勒頸殺害」，坦承殺害與棄屍行為。不過，司法解剖顯示，安達結希的遺體並無明顯刀傷或切割傷，死因仍為不詳。

回顧先前曾有日媒記者向京都警察本部詢問，遺體是否有「骨折」情形，當時警方便表示「無法詳細透露」。刑事專家在節目舉例，若使用棒狀物毆打重擊頭部導致死亡，則頭蓋骨等處可能產生骨折。

此外，警方也發現，安達優季所駕駛車輛的行車紀錄器資料出現部分遭到刪除的情況。

▼安達結希。（圖／京都府警）

▲▼安達結希。（圖／京都府警）▲▼日本京都府警方15日上午前往男童安達結希住處進行搜索，約談家屬。（圖／達志影像／美聯社）

▲京都府警方15日上午前往男童安達結希住處進行搜索，約談家屬。（圖／達志影像／美聯社）

根據日媒《京都新聞》，警方於15日至16日對安達住家及相關建物進行搜索，查扣包括家屬衣物等共30餘件物品，並計畫進一步扣押安達優季名下、曾被用於接送安達結希的車輛。

案情時間軸顯示，男童安達結希3月23日清晨失聯，繼父安達優季稱曾於上午8時開車送兒子至園部小學內，但3月29日其書包在校園西側約3公里處被尋獲，4月13日遺體在校園西南方約2公里山林發現。

警方已於昨（16）日凌晨依死體遺棄嫌疑逮捕安達優季，並持續追查殺害動機、行車紀錄器刪除原因及案發完整經過。

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