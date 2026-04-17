《刑訴法》三讀修正　擴大預防性羈押「酒駕、兒少性剝削」也納入

▲《刑事訴訟法》三讀修正。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（17日）在朝野無異議下，三讀修正通過《刑事訴訟法》第101條之1條文，擴大預防性羈押事由，納入包含：酒駕、殺幼童罪、凌虐或妨害未成年人健康發育罪、妨害性影像罪、詐欺犯罪危害防制條例等。

現行《刑訴法》第101條之1條文規定，被告經法官訊問後，認為犯刑法強制性交罪、殺人罪、傷害罪等各款之罪，其嫌疑重大，有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞，而有羈押的必要者，得羈押之。

綠委陳培瑜所提修法版本指出，近年兒少性剝削影像重製、散布及持有案例不斷增加，為改善兒少性剝削問題持續惡化狀況，因此她提案修法，希望保障兒少福祉。民眾黨團提出版本，鑑於近年來詐欺、兒少性影像及組織犯罪問題日益嚴峻，此等犯罪不僅有高度社會危害性，也有高度再犯的情形，自有納為預防性羈押原因的必要。

該修法在今日立法院會中朝野無異議狀況下三讀，條文明定，在預防性羈押事由中，增訂多款罪名，不能安全駕駛罪、殺幼童罪、凌虐或妨害未成年人健康發育罪、妨害性影像罪、加重妨害性影像罪、供人觀覽性影像罪、以及《兒童及少年性剝削防制條》、《詐防條例》等罪，也納入預防性羈押事由。