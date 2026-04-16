李貞秀失言遭開除　梁文傑：我黨籍可能早就不在

▲李貞秀被開除黨籍，失去不分區立委資格。（圖／記者湯興漢攝）



記者蔡紹堅／台北報導

民眾黨不分區立委李貞秀日前遭開除黨籍，喪失立委資格。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，民眾黨怎麼處理自己的黨員，是政黨內部的事情，但若因為失言或批評黨內同志就要被開除，「那我想，我的黨籍可能很久以前就不存在了。」

梁文傑16日在陸委會例行記者會上提到，關於李貞秀這件事情，陸委會從頭到尾講的都是制度問題，不針對李貞秀個人，「民眾黨或任何政黨以後要換一個陸配來當立委，我們的態度還是一樣。」

梁文傑指出，從徐春鶯案就可以看出，中共是處心積慮要把陸配塞到一些政黨的不分區名單裡，「這也是我們對這個問題特別謹慎的原因。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑說，民眾黨怎麼處理自己的黨員，那是各政黨內部的事情，不過如果因為失言或是批評黨內同志就要被開除黨籍，「那我想，我的黨籍可能很久以前就不存在了。」

梁文傑認為，這件事情很有戲劇性，國台辦本來說要幫陸配遮風擋雨，現在卻變成李貞秀要國台辦對黃國昌終身究責，「這是蠻好玩的。」

梁文傑說，民眾黨刻意叫李貞秀去放棄國籍，可能是想要做一個「戲」，想塑造一種李貞秀去了大陸，但無法放棄的印象，博取同情。

梁文傑強調，李貞秀無法放棄國籍、沒有辦法當立委，責任是在陸方，從來不是在我方，「如果陸方大大方方讓李女士除去國籍的話，那李貞秀女士她擔任立委的資格是完全沒有問題的，所以責任是在陸方。」

梁文傑還說，當初柯文哲要提名徐春鶯時，陸委會就再三提醒，但民眾黨仍堅持，就是要「挑戰」、要「拼拼看」，但這也是民眾黨的特色，只能這樣解讀。