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頂級女公關「評比男客等級」顛覆三觀！　醫生如地雷

▲▼六本木頂級女公關的山鳥（ヤマトリノ）。（圖／翻攝IG／rinoworld_875）

▲六本木頂級女公關的山鳥（ヤマトリノ）。（圖／翻攝IG／rinoworld_875，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

日本東京六本木、被認為是頂級女公關的山鳥（ヤマトリノ），近日公開男客階級表，她依據貢獻度將客人分為SS至D級，內容顛覆大眾三觀。

▲▼六本木頂級女公關的山鳥（ヤマトリノ）。（圖／翻攝IG／rinoworld_875）

這份階級表出自六本木頂級酒店「Jungle Tokyo」的傳奇公關。她在當地高級酒店圈長年蟬聯業績冠軍，不僅是年度營業額破億的紅牌公關，同時也具備執行製作人身分。憑藉著六本木頂點的統率力，她將多年接客經驗具體化，整理出一套紅牌公關眼中最真實的男客評級。

最強金主低調如超夢　暴發戶通常帥不過兩年
SS級最強金主是外表看不出有錢、甚至顯得拮据的經營者。典型裝扮是Apple Watch搭配雙肩後背包，且全身沒有品牌標誌。這類40至50歲的經營者物慾極低，卻願意為他人花錢，單次消費達100萬日圓，稀有程度如同超夢。S級則是天天應酬的穩定經營者，穿搭低調名牌，是支撐業績的主要來源。

▲▼六本木頂級女公關的山鳥（ヤマトリノ）。（圖／翻攝IG／rinoworld_875）

A級則是被歸類為暴發戶的客群，主要來自業務或虛擬貨幣領域。這類人急於展現成功，雖然單次消費高達60萬日圓，但多半花在自己身上以凸顯優越感。由於行業風險高，其有錢狀態往往維持不到2年，可能因破產而突然消失。B級則是重義氣的道上兄弟，雖然點平價酒，但因利潤高，公關反而能拿到更多獎金。

醫美醫生態度囂張　這類大叔滿手鑽錶卻最摳
C級包含自認帥氣的有名客、牛郎、詐騙師及投資客。山鳥特別不喜歡以性為目的的客人，認為相處起來極為疲累。至於D級地雷客，醫美醫生首當其衝，因其態度囂張且目的性強，僅提供醫美折扣而不願實際消費，對資深公關毫無吸引力，來店甚至只點便宜龍舌蘭，被視為最不受歡迎的客群。

▲▼六本木頂級女公關的山鳥（ヤマトリノ）。（圖／翻攝IG／rinoworld_875）

另一類地雷客是戴滿鑽勞力士（Rolex）、膚色黝黑的大叔，雖然願意花1億日圓買名錶裝飾自己，在店內卻只點最便宜的酒，被歸類為典型小氣客。這份名單內容犀利且毫不留情的把男人歸類，也顛覆不少大眾對酒店行業的想法。

▲▼六本木頂級女公關的山鳥（ヤマトリノ）。（圖／翻攝IG／rinoworld_875）

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