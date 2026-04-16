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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃捷：要求民主基金會拒核銷鄭麗文480萬　贊助赴中就是贊助統戰

▲▼「十一登場，勢不可擋」 2026 湧言全國議員參選新人記者會-黃捷。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨立委黃捷。（資料照／記者周宸亘攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文的訪中行今（16日）爆出包括機票、住宿、膳食等共480萬費用，並非自己出錢，而是向台灣民主基金會申請經費，計畫書中更稱，將推展台灣民主自由理念至中國，引發質疑，指該會捐助暨組織章程第18條規定，基金會不得贊助統獨活動，只供民主人權相關活動申請。台灣民主基金會回應，全案尚未進入核銷階段，本會將根據國民黨後續提出的單據憑證以及成果報告，依章程和相關法規辦理。對此，綠委黃捷強烈要求民主基金會必須堅守國家立場，拒絕核銷此筆款項。

針對國民黨申請補助，台灣民主基金會說明，國民黨提出的「中國國民黨赴中國大陸交流訪問團」計畫書中說明，國民黨扮演兩岸間穩定交流平台與橋樑，透過實地參訪及出席彼岸舉辦活動，在對等互惠互利基礎上，為台商台胞創造有利條件與環境，也讓在大陸民眾及在陸台商了解台灣民主發展現況。並將推展台灣民主自由理念至中國大陸，推動兩岸關係和平發展、維護台海穩定與繁榮。本會依政黨補助原則依程序處理。

不過卻引發綠營炸鍋，因為根據該會捐助暨組織章程第18條，基金會不得贊助統獨活動，只供民主人權相關活動申請，質疑為何能補助鄭習會。

台灣民主基金會下午補充，全案尚未進入核銷階段，本會將根據國民黨後續提出的單據憑證以及成果報告，依章程和相關法規辦理。捐助暨組織章程第18條第3款規定，不得贊助涉及統獨之活動。有關補助案等行政作業一切依法依規處理。此案受到各界關切，相關提醒和建議將提至董監事會議處理。

對此，綠委黃捷表示，台灣民主基金會以「推展民主理念至中國」為由同意補助鄭習會，本身充滿矛盾，因為此基金會成立的目的，為的就是在中共打壓的處境下，拓展台灣外交、用民主價值連結世界。

黃捷指出，國民黨拿著這筆補助款，不但沒有加強任何民主交流，反倒去朝拜加害者？檢視鄭麗文的中國行，非但未能輸出民主價值，反而任由中國藉機進行政治勒索，換來台灣農產品輸中必須先承認九二共識，將台灣鎖進一中框架。

黃捷認為，贊助國民黨赴中，就是贊助中共統戰台灣。目前該筆480萬元的經費尚未完成核銷，強烈要求台灣民主基金會必須堅守國家立場，拒絕核銷此筆款項。國民黨赴中諂媚，相關開銷理應由其自行負擔，台灣社會絕對無法接受出賣國家利益，卻還讓全民買單的荒謬行徑。

 
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