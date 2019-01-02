習近平5點對台原則　親民黨呼籲朝野要解決兩岸僵局

▲習近平。（圖／記者蔡浩祥攝）

政治中心／綜合報導

中國大陸主席習近平2日在北京人民大會堂出席紀念會，並首度發表對台談話，提出5點對台原則，並指大陸願與台灣各黨派交換意見，兩岸各政黨可推派代表人士，召開深入的協商。對此，親民黨呼籲，朝野要解決兩岸當前僵局。

習近平提出五項對台重要主張，不承諾放棄使用武力，但主要對象是境外與台獨勢力，而非台胞。與以往不同的地方在於，這是習近平任內首次就對台動武有更進一步論述，清楚界定對象，「中國人不打中國人」。

對此，總統蔡英文2日下午也發表談話表示，「身為中華民國總統我要再次發表立場，我鄭重指出始終未接受九二共識，就是因為北京定義的就是一個中國，台灣絕不會接受一國兩制，台灣民意也堅決反對，這也是台灣共識」；同時也呼籲，大國必須要有大國的格局，大國的責任，國際社會都在看。

親民黨晚間發布新聞稿表示，親民黨主張反對台獨、堅持兩岸和平發展，兩岸當局都應正視中華民國自1911年以來就存在的歷史事實，雖因國共內戰造成兩岸政治上的分離，但無礙於同屬中華民族，因此，兩岸執政當局也應重視「同屬中華民族、兩個對等治權」的兩岸現狀。

台灣方面，親民黨認為，朝野要解決兩岸當前的僵局，且台灣應由民選的行政機關授權、接受國會的監督下進行，以解決兩岸間分歧的各項問題，並解決實質的民生問題。

你還想看更多．．．

►蔡英文回應習近平：大國要有大國格局！絕不接受一國兩制

►行政院向習近平喊話 「應學習並靠攏台灣的自由民主」

►蔡英文硬起來！「2個不接受」回應習近平 網推：最有種的總統

►習近平提兩岸推代表召開協商 徐永明：非誠勿擾

►習近平提兩岸推代表召開民主協商 我朝野：不應有前提

►喊話習近平 外交部：台灣人拒絕一國兩制 盼國際支持

►回應習近平 時代力量：我們不同國，交流前提是對等

►習近平主張「中國人不打中國人」 綠委酸：圖博人非中國人？

►民進黨回應習近平：不容許踐踏台灣人的自由意志