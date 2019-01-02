蔡英文召開國安會議　談豬瘟下7大裁示：要求大陸擔起大國責任

▲總統蔡英文回應兩岸問題。（圖／記者陳家豪攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文2日上午邀集行政院與國安部會首長召開國安會議，針對當前中國大陸蔓延失控的豬瘟疫情進行討論，並做出7大裁示，也再次呼籲對岸，做好疫情通報與防疫分享，確保台灣人民與周邊國家人民健康，「擔起一個負責任大國應有的責任與角色，善盡國際義務。」

蔡英文上午邀集行政院賴清德院長外，還有國安會秘書長李大維，外交部長吳釗燮，國防部長嚴德發，內政部長徐國勇，交通部代理部長王國材，農委會代理主委陳吉仲，環保署代理署長蔡鴻德，海巡署長蔡仲威等人，入總統府召開國安首長會議。

蔡英文聽取農委會、環保署及內政部等單位的簡報，了解包括邊境防疫執行、環境安全、防檢疫因應作為等相關整備後表示，非洲豬瘟疫情是正在發生，且後續可能對國人健康與國家農畜產業影響極大的挑戰。

蔡英文先是肯定賴清德與行政團隊，從去年8月開始，就已經啟動全面性的防疫工作，不論強化邊境查察、加強民眾宣導、提高罰責、養豬戶督導，到舉辦防疫演習，有效地把可能的疫情風險降到最低。

蔡英文強調，從非洲豬瘟在中國擴散的速度和範圍來看，來勢洶洶的疫情，造成非常大的威脅，無論是幾千億的經濟產值，豬農、豬隻養殖產銷，甚至影響我們的生活型態、環境、全民健康以及國家形象。

在會中蔡英文做出7大裁示：首先，非洲豬瘟疫情來勢洶洶，她要求所有政府機關、單位、人民都應該用最嚴肅的態度來進行防疫的工作。落實防疫每一道細節。

其次，蔡英文表示，在中國長期疫情的情況下，民眾要有長期防疫抗戰的心理準備；第三，動員整體政府能量，投入必要的人力與預算；第四，做好疫情通報，杜絕隱匿，即時澄清，穩定民心。

再者，蔡英文表示，在中國疫情快速擴散下，不能有「疫情不一定發生」的僥倖心態，要同步做好最壞準備與應變；第六，危機也是轉機，同時做好豬隻養殖與產業的轉型與現代化。

最後，蔡英文再次呼籲中國當局，做好疫情通報與防疫分享，確保臺灣人民與周邊國家人民的健康，「擔起一個負責任大國應有的責任與角色，善盡國際義務。」