司機被罰未開大燈！一看「檢舉照」怒轟搶劫　警方認錯了

▲運將明明開著大燈，卻遭人成功檢舉「未開大燈」，讓他當場傻眼。（圖／爆料公社）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄一名計程車司機遭人檢舉「未開大燈」，但罰單上的照片明明開著大燈，讓他痛批「睜眼說瞎話」，而且遇到這種亂檢舉的，不申訴就得繳1200元，「跟搶劫有什麼兩樣？」對此，警方16日坦言舉發有誤，已主動請裁決機關撤銷罰單。

遭檢舉未開大燈 司機一看罰單傻眼

這名司機2月28日傍晚開車行經鳥松區澄清路、本館路口，遭人拍攝檢舉「沒開大燈」。高雄市仁武警分局隨後附上照片，寄出1200元罰單。

不過，司機收到罰單一看，發現照片上他的車頭明顯有光，地上也有光束，因此先後致電、親洽警方詢問，得到答案都是「大燈未開」，讓他氣得把罰單PO到「爆料公社」，「阿Sir，這張單是在考驗我的智商，還是您的視力？」

▲運將遭檢舉開罰「未開大燈」，但照片上明明有開燈。（圖／爆料公社）

轟亂檢舉照單全收 司機怒問：不申訴就得白繳1200？

這名司機感嘆，他知道警察很辛苦，但這種「睜眼說瞎話」的檢舉照單全收，真的讓人很心寒，何況是這種不分輕重緩急、不具立即危險的項目，「除了浪費警政資源、折磨我們這種跑車謀生的基層勞工，對交通安全到底有什麼屁用？」

司機質疑，如果被檢舉要罰錢，亂檢舉要不要處罰？如果不申訴就得繳1200元，這跟搶劫有什麼兩樣？他向檢舉者喊話，「就算我燈小，是有影響到你母親看東西嗎？非得要裝探照燈才叫大燈嗎？」

警方認錯主動撤單 向原廠查證後確認有開燈

對此，仁武警分局回應，考量各車廠車款大燈位置不一，經向原車廠求證後，確認計程車確實依規定開啟大燈，分局舉發有誤，已主動函請裁決機關撤銷該舉發通知單，造成駕駛人不便，深感抱歉，後續將加強教育訓練、落實交通違規舉發審核機制，以建立交通執法公信力。