▲國民黨副主席李乾龍。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨緊咬，賴清德政府在國民黨副主席李乾龍座車裝追蹤器。國民黨文傳會主委尹乃菁更嗆聲，握有追蹤器等證據。而李乾龍本人則否認且不願報案，更稱事發已過2、3個月，當下拍照後便將儀器丟棄，事情撲朔迷離，警方也主動介入偵辦。然而，根據李乾龍出示的「追蹤器」照片，警方證實是市面上常見「防丟定位器」，單價不到千元。據了解，由於該定位器由於不能精確定位且有時間延遲，大多是用在確認寵物、家中長輩、小孩有無走失。

▼國民黨副主席李乾龍的座車爆出遭裝追蹤器。（圖／記者陸運陞翻攝）



尹乃菁日前指控，身為國民黨文傳會主委跟發言人，要正告賴清德政府，任何黨公職的車上有再被發現追蹤器的話，一定會出動司法正義律師團，上窮碧落下黃泉，「賴總統，等你卸任之後，失去保護傘後，一定也會追究到底。你就等著卸任以後天天到高檢署，到法院去報到吧！」但當事人李乾龍被問到追蹤器是民進黨裝的，直呼「沒有沒有沒有！」

▲國民黨文傳會副主委尹乃菁。（圖／記者鄭佩玟攝）



李乾龍婉拒報警，尹乃菁則繼續嗆聲稱，李乾龍跟鄭麗文都很寬厚，但國民黨手上真的保有證據，包含追蹤器跟恐嚇信，追蹤器裝在方向燈罩後。議員參選人李明璇也幫腔，國家機器動起來了。然而，李乾龍又說追蹤器是裝在排氣管、早就丟了。藍營對時序、證據的說法全部矛盾，也讓外界霧裡看花。

▲議員參選人李明璇。（圖／記者吳奕靖翻攝）

新北警方主動偵辦，新北警副局長林武宏坦言，李乾龍原先不願意提供任何紀錄，也婉拒報案，也忘記是何時丟棄、只說丟垃圾桶，經過懇談後才將當時曾拍下的追蹤器照片提供給警方，但還是會主動偵查，追查到底。警方也將循線追查背後「暗地監控」的藏鏡人。全案將依違反妨害秘密罪嫌深入偵辦。

警方調查發現，該裝置是市面上常見的「防丟定位器」。這類產品原設計是用於尋找失物，利用藍牙與第三方裝置連線定位，單價不到千元。據了解，由於該定位器由於不能精確定位且有時間延遲，大多是用在確認寵物、家中長輩、小孩有無走失。

警察出身的石明謹表示，這不是什麼追蹤器，這個一般叫防丟器或是尋物器，一般會掛在鑰匙圈或是失智老人的包包上面，價格從199到1000出頭不等，它的功能並不是GPS定位，也不需要安裝。既不能運算軌跡，也不能精確定位，而且會有時間延遲。

石明謹舉例，定位顯示在台北火車站附近，時間也許是20分鐘前，方圓五十公尺內都有可能。只有移動遲緩或是在原地不動的物品，使用起來才有意義，大概就是會讓人想起來在火車站用過那些設施，東西可能掉在那裡這樣而已，或是監控家中長輩、小孩有沒有跑到很遠的地方。

▼新北警副局長林武宏親自拜訪詢問案情。（圖／記者陸運陞翻攝）

