收費被問「香燈腳來吃不是都免費嗎？」店家傻眼　見超扯1幕氣炸

▲白沙屯拱天宮媽祖進香進入第四天。（圖／翻攝白沙屯拱天宮YouTube）



記者施怡妏／綜合報導

白沙屯媽祖進香是一年一度的宗教盛事，吸引大批信徒前往參拜，但人多卻也衍生各種亂象，一名北港鎮在地店家表示，請有到店家消費的香燈腳付錢，「不要以為掛個粉紅臂章，什麼就都是免費的餒！」甚至還有人搜刮結緣品，裝進箱子裡寄回家。

店家強調：有消費就要付費



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一名北港鎮居民在Threads發文，敬告白沙屯媽祖香燈腳，進到北港鎮後若有到店家消費，仍然需要付款，不要認為掛著「粉紅臂章」，就代表所有東西都能免費取得。

網友進一步指出，自己是北港在地人，以前曾遇過香燈腳到店消費後，直接向店家表示「不是白沙屯香燈腳來吃都免費的嗎？」更扯的是，看過部分香燈腳繞境時搜刮食物，把全部的食物裝進箱子，寄回自己家。

▲白沙屯媽祖壯觀空拍畫面。（圖／民眾提供）



貼文一出，就有店家透露，店裡來了一位男客人問「大家都發免費的，你怎麼要收錢？」她回應「家人剛過世，還沒滿一年，不發結緣品、食物，去年有發200個素食三明治」，客人則回了「喔！」讓她很失望，「我想明年我也不想發了，之後也不發了，大家把心意變成理所當然，我好失望」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「真的有聽到，有人參加沒在帶錢出門的，明明一場好好的盛會！被這些人搞成這樣」、「我是自律香燈腳，第一次走白沙屯進香。自備餐具（杯、筷）、垃圾袋、不餓不渴不拿福食。上下火車守秩序不搶快」、「先感恩你們，也說聲抱歉，我…是香燈腳，有付錢吃飯，有臂章只是想陪著進香」、「沒有人品神明是不會保佑的」、「支持在地店家，希望香燈腳自重，不要造成在地人的困擾」。