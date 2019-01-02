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民進黨回應習近平：不容許踐踏台灣人的自由意志

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記者陶本和／台北報導

針對中國國家主席習近平2日上午發表的談話，民進黨下午發出聲明，呼籲習近平主席必須正視台灣是一個主權獨立的國家，現在叫中華民國，中國應該正視中華民國台灣的存在，「民主進步黨也絕不容許任何外來勢力踐踏台灣人民的自由意志。」

民進黨表示，在習近平的聲明中，通篇中只有政黨，沒有政府，也沒有國家。這正證明了所謂的「九二共識」，絕不像過去國民黨所稱的有「各自表述」的空間，只剩下「一國兩制」，目的在消滅中華民國。

民進黨指出，刻意讓中華民國消失，而訴求與各政黨、社團的直接互動，就是故意忽視了台灣作為一個主權國家的存在，忽視了台灣已經創造了亞洲的經濟與民主的奇蹟，「台灣是一個民主自由的國家，我們有經過民主程序選出的民選政府，任何政黨跟社團都不能逾越、取代政府的角色與立場。」

▲▼ 蔡英文2019新年談話 。（圖／記者周書羽攝）

▲蔡英文2019新年談話。（圖／記者周書羽攝）

其次，民進黨強調，為維護台海兩岸的和平穩定的立場與意志，絕對不會有任何改變，也不容許任何人的挑釁。台灣的存在，就是亞太地區穩定的基礎，更是世界經濟發展與進步的關鍵，「面對中國不放棄武力的挑釁，我們依然堅守著我們維護台海的和平穩定，並且會以我們意志捍衛台海的和平。」

第三點方面，民進黨指出，台灣的前途在於堅決維護中華民國台灣之主權獨立地位、堅定捍衛自由，民主與人權的國家價值、堅持台灣的未來由2300萬台灣人民決定。

民進黨表示，現在的中國是一個由中國共產黨一黨專政的威權獨裁國家，台灣人民不會接受任何沒有經過國家民主制度的協商，而民主進步黨也絕不容許任何外來勢力踐踏台灣人民的自由意志。

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關鍵字：蔡英文,習近平,中國大陸,大陸,兩岸

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