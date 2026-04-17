LINE「收回訊息」照樣被看光！iPhone一招破解　網友狂試成功

▲一名網紅發現，透過iPhone語音助理Siri的朗讀訊息功能，仍有機會用聽的讀取已收回的LINE訊息。（示意圖，取自Unsplash）

文／鏡週刊

通訊軟體LINE的收回訊息功能，拯救不少誤傳訊息的尷尬瞬間，而有網紅實測指出，使用iPhone內建語音助理Siri，竟有機會「聽到」已被收回的內容。

擁有近10萬粉絲的Instagram網紅「甜天」曾分享影片，示範如何透過iPhone功能讀出已收回的訊息內容。她表示，只要停留在聊天列表頁面，並長按特定聊天室進行預覽，再喚出Siri並下達「幫我讀LINE訊息」指令，系統就會逐條朗讀訊息內容，甚至包含對方已經收回的訊息。

預覽＋語音 意外「聽見」已收回內容

實測過程中，關鍵在於「尚未點進聊天室、維持未讀狀態」，透過預覽畫面讓系統抓取訊息。當語音助理開始朗讀時，有機會連同已被收回的內容一併唸出，形成類似「破解」的效果。

影片曝光後，不少網友留言表示成功測試，「真的可以」「還沒已讀的情況下有效」「這招太神」，也有人開玩笑說，若此方法普及，「收回訊息」功能恐怕形同虛設。

成功率不一 LINE官方功能調整

不過，也有不少人實測失敗，指出語音助理僅顯示「對方已收回訊息」，或無法朗讀特定內容；此外，若訊息已過一段時間，系統也可能無法再讀取。此方法並非百分之百成功，仍受限於裝置狀態與操作時機。

另一方面，LINE官方在2025年10月已宣布調整機制，將收回訊息的時間限制從原本24小時縮短為1小時，逐步上線相關新制度。此外，在付費服務中，也推出「無痕收回訊息」功能，讓對方甚至不會察覺曾有訊息被傳送。



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