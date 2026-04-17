揭霸凌新事證！顏慧欣才離世就被踢出群組　洪孟楷：要掩蓋什麼？

▲經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣日前病逝，傳出她生前遭到職場霸凌。國民黨立委洪孟楷今（17日）揭露3月24日媒體披露顏慧欣辭世消息後，楊珍妮的機要林邵貞隨即將顏慧欣移除群組。洪質疑，經貿辦第一時間竟是將其從群組移除？是要切割、避嫌、還是掩蓋什麼？

洪孟楷指出，「身爲涉外公務人員，我們也覺得很灰心，明明台灣的國際空間是大家的共識，但是現在什麼事做不成，只要推給中國就好了...」這是昨晚收到的爆料，在他質詢顏慧欣疑似遭霸凌一事之後又再收到的沉重訊息。

「霸凌零容忍，是社會共識」，洪孟楷說，國人更有權知道真相，尤其事關對外經貿談判。但顏慧欣辭職信已直言「CPTPP沒有規劃、沒有方向」，政府卻仍試圖大事化小。前日質詢中，徐執行秘書面對是否曾有咆哮辱罵的問題，沒有正面回答，只以「沒印象」帶過。不是回答Yes or No，卻用沒印象。像極了受過專業訓練後所提供的標準答案。

▲洪孟楷爆料經貿辦群組截圖。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）



洪孟楷指出，昨晚收到的爆料更附上此截圖，訊息內容直陳，「這是OTN與駐外商務人員的群組，可以看到3/25才由楊珍妮的機要林邵貞將顏慧欣移除。如果辭職早已生效，爲何不在生效後就移除，難道是3/24看報才知道顏過世了嗎？」

洪孟楷說，他知道事情已經進入調查階段，而這則訊息是否屬實，以及調查小組是否有掌握這則訊息，他認為這很關鍵，因為如果這則訊息為真，代表3月24日前，顏慧欣都還一直在公務群組裡面，而3月24日離世新聞出來後，最短時間內，經貿辦選擇的做法並不是向家屬聯繫慰問？而是機要秘書急著把顏慧欣踢出群租？是要切割、避嫌、還是掩蓋什麼？這樣的行為，怎麼想都很奇怪。

洪孟楷說，他支持前部長、顏慧欣父親願意站出來說明，讓調查小組能有更進一步說法。他同情白髮人送黑髮人的悲劇，誰都於心不忍。但更重要的是要一個事實的真相，也才不會讓霸凌的氛圍持續蔓延。最後，收到的爆料還提到，「川普去年解放日後，各國彼此之間互相簽經貿協定，只有我們消極敷衍，還得靠一個被霸凌的政務官－經貿辦顏慧欣副總談判代表的死諫，外界才知道真相！」真相為何？國人有權知道。

