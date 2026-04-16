　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被蕭敬嚴嗆「等她很久了！」　徐巧芯怒轟：這是威脅還是恐嚇？

▲▼ 立委廖先翔、新北市議員黃心華陪同蕭敬嚴登記參選新北市議員 。（圖／記者崔至雲攝）

▲蕭敬嚴（圖中）。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨新北市第11選區（汐止、萬里、金山）市議員初選結果今（16）日出爐，國民黨前發言人蕭敬嚴雖遭國民黨處分停權一年，但仍贏得初選；國民黨立委徐巧芯對此不滿直嗆「新北市黨部跟組發會就是一坨屎」；稍早蕭敬嚴受訪時表示自己「等徐很久了」，此話讓徐不滿回應，「這是威脅還是恐嚇啊？有人看得懂這個嘴臉是什麼意思嗎？

對於蕭敬嚴贏得初選，徐巧芯先發文表示，昨天她就說過了，被停權一年已經生效了，只要決議沒有改變，就不會被「提名」。也就是最終基本上是由何元楷代表出戰，所以不管蕭男跟他的綠媒好夥伴有多嗨，他最終頂多脫黨參選因為他根本「沒有黨權」。

徐巧芯還說，剛才三立節目主持人已經公開說明蕭男的民調是由「台派」、「新台派」支持，如果國民黨提名的人選都是民進黨養的，我們這個政黨不是被當綠營白癡耍嗎？「考紀會辛苦了，但新北市黨部跟組發會就是一坨屎」。

對於徐巧芯言論，蕭敬嚴在臉書上先說，「不承認敗選，我可以理解。但用粗鄙的言語罵黨內同志，真的沒有必要」。並在稍早接受媒體受訪時，媒體表示要談徐巧芯言論，他直言，「非常好、自己就在等這一題」，「盡量問吧，我等她很久了」。

對此，徐巧芯在臉書轉傳相關訪問片段，再嗆，蕭敬嚴選前說要跟自己道歉「過激言論傷害黨內同志」，還在節目上說過去對她的抹黑「相信她能理解」，結果選後說「我等她很久了」，所以哪個才是蕭的真面目？蕭要等自己做什麼？這是威脅還是恐嚇？「有人看得懂這個嘴臉是什麼意思嗎？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone鎖定狀態被盜走32萬！YTR揭漏洞
明天鋒面接近「午後北東轉溼」　周末雨勢擴大
京都男童案4疑點　「台灣旅行」藏玄機
台南私幼淪凌虐營！13童慘遭強行餵食又裝箱狂搖　魔鬼教保員曝
快訊／7檔飆漲「抓去關」新名單
大坑步道停車場男屍　氣溫30度穿羽絨服
發票中百萬！　1違規國稅局不給獎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

一文看懂民主基金會為何補助鄭麗文赴中　綠營2024也拿1300萬

民眾黨開除李貞秀　柯文哲：言多必失、人生還很長

被蕭敬嚴嗆「等她很久了！」　徐巧芯怒轟：這是威脅還是恐嚇？

黃捷：要求民主基金會拒核銷鄭麗文480萬　贊助赴中就是贊助統戰

批高雄城市外交淪高層遊戲！白喬茵竟遭官員反酸　爆氣喊快下台

李乾龍車遭裝追蹤器　李明璇質疑國家機器動得厲害：不會有人承認

中東戰事政府祭補貼、減稅穩物價　行政院初估經費缺口逾1300億

柯志恩喊將高雄變「反霸凌之都」　拋地方補位制定自治條例

同台李貞秀！　江和樹支持提告還清白、揭柯文哲4/7已說要做決定

最強爆破士狂言不斷　李貞秀：國台辦請對黃國昌終身追責

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

一文看懂民主基金會為何補助鄭麗文赴中　綠營2024也拿1300萬

民眾黨開除李貞秀　柯文哲：言多必失、人生還很長

被蕭敬嚴嗆「等她很久了！」　徐巧芯怒轟：這是威脅還是恐嚇？

黃捷：要求民主基金會拒核銷鄭麗文480萬　贊助赴中就是贊助統戰

批高雄城市外交淪高層遊戲！白喬茵竟遭官員反酸　爆氣喊快下台

李乾龍車遭裝追蹤器　李明璇質疑國家機器動得厲害：不會有人承認

中東戰事政府祭補貼、減稅穩物價　行政院初估經費缺口逾1300億

柯志恩喊將高雄變「反霸凌之都」　拋地方補位制定自治條例

同台李貞秀！　江和樹支持提告還清白、揭柯文哲4/7已說要做決定

最強爆破士狂言不斷　李貞秀：國台辦請對黃國昌終身追責

張書豪不捨剴剴「體重不到兒子一半」　嘆：不是自己沒事就好

50歲佘詩曼出道29年「維持22吋腰」秘訣曝光　親揭自動掉秤體質！

桃園男超商偷拍短裙女！隔天巧遇再拍一次被抓包　代價出爐

從尖峰到離峰　雲林大用戶學「用電新節奏」

一文看懂民主基金會為何補助鄭麗文赴中　綠營2024也拿1300萬

嘉義翁燒木材跌倒爬不起「活活燒成焦屍」　兒目睹慘狀崩潰

韓團CORTIS現身上海　目擊者稱：「50輛私生跟車」還留滿地垃圾

民眾黨開除李貞秀　柯文哲：言多必失、人生還很長

超越科切拉！YG、JYP、HYBE、SM破天荒同台　朴軫永打造KPOP音樂節

金門623年「陳顯墓」遭盜掘　警10天內逮人...陳福海頒破案獎金

【誰也攔不住】白沙屯媽祖夜衝賓士中心駐轎！

政治熱門新聞

黃國昌快斬李貞秀　綠議員點名背後盤算為了她

國民黨證實了！　鄭麗文拿480萬公帑核銷訪中行

李乾龍座車遭裝追蹤器藍營指控賴清德　總統府怒了：應報案嚴查

蕭敬嚴初選勝出！ 　徐巧芯轟：新北市黨部、組發會就是一坨屎

議會豪車王是他！　彰化1議員豪擲千萬擁6輛保時捷、1輛麥拉倫

鄭麗文赴中480萬經費全民埋單　國民黨：4月10日已獲審查通過

李貞秀爆破民眾黨　柯文哲嘆：怎麼現在自己跑去綠媒在亂講話？

國民黨議員遭詐騙！信用卡被盜刷3.6萬

李乾龍追蹤器風暴！總統府喊快報案　國民黨再嗆聲

徐巧芯嗆組發會是屎　黨內回噴：妳被屎提名的

李貞秀當名嘴月賺45萬？四叉貓曝真相

鄭習會花費要全民買單　民進黨：憑什麼？

尹乃菁嗆賴政府裝追蹤器　律師酸：當年冷水坑夜遊有發現追蹤器嗎？

陳時奮：印度通報性侵件數比中國低　輸出1800萬移工在世界各國

更多熱門

相關新聞

爆親送蕭敬嚴到考紀會！　邱鎮軍籲重啟提名、勿挑戰國民黨家法

爆親送蕭敬嚴到考紀會！　邱鎮軍籲重啟提名、勿挑戰國民黨家法

國民黨新北市第11選區市議員初選今（16日）結果出爐，由前國民黨發言人蕭敬嚴勝出。但由於蕭目前處於停權處分，這樣的結果引發熱議。國民黨立委邱鎮軍表示，身為把蕭敬嚴移送考紀會議處的提案人之一，針對近日新北第十一選區初選亂象，他主張，這份民調應直接作廢，並重新啟動提名程序。「一個沒有參賽權的人，還被放在賽道上，從一開始就已經奠定這份結果無效，更無關輸贏，而是在挑戰本黨的家法與底線」。

徐巧芯嗆組發會是屎　黨內回噴：妳被屎提名的

徐巧芯嗆組發會是屎　黨內回噴：妳被屎提名的

藍黨內猛打「蕭敬嚴仍贏初選」　李正皓笑：早說這種殺法台派會挺蕭

藍黨內猛打「蕭敬嚴仍贏初選」　李正皓笑：早說這種殺法台派會挺蕭

蕭敬嚴初選勝出引爆黨內怒火　組發會點名考紀會這樣說

蕭敬嚴初選勝出引爆黨內怒火　組發會點名考紀會這樣說

轟綠營灌票蕭敬嚴初選才勝出　粉專：二度停權還可參選有夠荒謬

轟綠營灌票蕭敬嚴初選才勝出　粉專：二度停權還可參選有夠荒謬

關鍵字：

蕭敬嚴徐巧芯

讀者迴響

熱門新聞

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

獨／媳婦哭求白沙屯媽祖！婆婆今尋獲遺體

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

快訊／台新證14日下單大亂　公司：錯帳9000筆「全吃下」

AV女神悄來台看棒球！球場暴動本人驚：大家認識我？

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

古林睿煬遭火腿抹消一軍

大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面