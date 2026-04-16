被蕭敬嚴嗆「等她很久了！」　徐巧芯怒轟：這是威脅還是恐嚇？

▲蕭敬嚴（圖中）。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨新北市第11選區（汐止、萬里、金山）市議員初選結果今（16）日出爐，國民黨前發言人蕭敬嚴雖遭國民黨處分停權一年，但仍贏得初選；國民黨立委徐巧芯對此不滿直嗆「新北市黨部跟組發會就是一坨屎」；稍早蕭敬嚴受訪時表示自己「等徐很久了」，此話讓徐不滿回應，「這是威脅還是恐嚇啊？有人看得懂這個嘴臉是什麼意思嗎？

對於蕭敬嚴贏得初選，徐巧芯先發文表示，昨天她就說過了，被停權一年已經生效了，只要決議沒有改變，就不會被「提名」。也就是最終基本上是由何元楷代表出戰，所以不管蕭男跟他的綠媒好夥伴有多嗨，他最終頂多脫黨參選因為他根本「沒有黨權」。

徐巧芯還說，剛才三立節目主持人已經公開說明蕭男的民調是由「台派」、「新台派」支持，如果國民黨提名的人選都是民進黨養的，我們這個政黨不是被當綠營白癡耍嗎？「考紀會辛苦了，但新北市黨部跟組發會就是一坨屎」。

對於徐巧芯言論，蕭敬嚴在臉書上先說，「不承認敗選，我可以理解。但用粗鄙的言語罵黨內同志，真的沒有必要」。並在稍早接受媒體受訪時，媒體表示要談徐巧芯言論，他直言，「非常好、自己就在等這一題」，「盡量問吧，我等她很久了」。

對此，徐巧芯在臉書轉傳相關訪問片段，再嗆，蕭敬嚴選前說要跟自己道歉「過激言論傷害黨內同志」，還在節目上說過去對她的抹黑「相信她能理解」，結果選後說「我等她很久了」，所以哪個才是蕭的真面目？蕭要等自己做什麼？這是威脅還是恐嚇？「有人看得懂這個嘴臉是什麼意思嗎？」