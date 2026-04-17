南投雙龍瀑布失蹤！疑橋上墜落115公尺　消防2巨石間尋獲已身亡

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

一名桃園籍邱姓民眾16日於南投信義鄉雙龍瀑布附近失蹤失聯，消防獲報後展開徹夜搜救行動，搜救人員於溪床兩大巨石間接觸到邱員，經現場醫護資格人員評估，確認其已明顯死亡多時，後續正式交由警方鑑識小組及檢察官進行相驗程序，以釐清確切死因。

▲民眾雙龍吊橋墜橋亡。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

消防指出，16日深夜接獲桃園市警察局110轉報，一名桃園籍邱姓民眾於信義鄉雙龍瀑布附近失蹤失聯，搜救小組抵達現場後，隨即在雙龍瀑布周邊展開地毯式搜索。隨後於景區附近發現邱員所騎乘的機車，然因山區入夜後天色昏暗且雙龍吊橋下方地勢極為陡峭險峻，斷崖深不見底，受限於視線及地形安全因素，首波搜救行動於17日凌晨3時48分暫告一段落，並研擬翌日清晨之垂降方案。



今（17）日上午 9 時，考量從吊橋橋面至下方溪谷之深度落差高達115公尺（約40層樓高），且溪床地形崎嶇、巨石遍布，增加搜救難度，搜救小組首先出動「無人機」進行空中偵巡，透過高畫質影像回傳與精準定位，搜救人員迅速鎖定目標於溪床的位置。隨後由 6 名警消人員運用專業繩索技術，從高空垂降至深度百餘公尺的溪谷。

上午10時許，搜救人員於溪床兩大巨石間接觸到邱員，經現場醫護資格人員評估，確認其已明顯死亡多時。因地形搬運困難，搜救小組利用捲式擔架（SKED）及繩索吊掛系統，結合地面與橋面人員通力合作，克服高度差帶來的體力考驗，於11時25分順利將邱員大體拉升至吊橋橋面，後續正式交由警方鑑識小組及檢察官進行相驗程序，以釐清確切死因。



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