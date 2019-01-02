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評／蔡英文把習近平談話全打回票　用「豬瘟」凝聚人民反彈力道

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▲▼ 蔡英文2019新年談話 。（圖／記者周書羽攝）

▲總統蔡英文發表談話。（圖／記者周書羽攝）

記者陶本和／特稿

中國國家主席習近平2日發表談話聚焦「一國兩制」台灣方案，提出「習五點」推動兩岸和平統一；而總統蔡英文回應的態度格外強硬，以「二個不接受」、「四個必須」回擊，除了強打「民主牌」，更舉豬瘟、買邦交、軍機繞台等，不民主且貼近基層民生、產業經濟的實例，有意做出強烈對比，以凝聚內部力量，強化共同對外的反彈力道。

在《吿台灣同胞書》40周年紀念會上，習近平提出5項對台重要主張，全國政協主席汪洋在總結時，提及「指引新時代對台工作的綱領性文件」，框架出「一國兩制」的明確方向。習近平把主軸掛在「兩岸和平統一」、「和平發展」，瞄準的是台灣同胞；至於仍不放棄使用武力，則是針對境外與台獨勢力，用「中國人不打中國人」清楚劃出界線。

再者，習近平「一國兩制」的台灣方案，首次提出「具體倡議」，呼籲兩岸各政黨、各界分別推舉代表性人士，在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，進行民主協商。此番談話，無疑是搭上台灣在2018年九合一選戰中，大談「九二共識」並以大幅度領先票數勝出的國民黨的順風車。綜觀以上，習近平無疑是寄望、拉攏台灣人民與支持九二共識的黨派，共同跟蔡英文政府叫囂。

在習近平發表談話之後，「兩岸統一」的氛圍開始在台灣輿論中蔓延，超過3小時總統府皆杳無回應；終於在下午3時50分，蔡英文在總統府召開記者會，發表她罕見且極為強硬的談話，甚至回應攻勢綿密。

首先，蔡英文表明身為「中華民國」總統，意味著「一中」乃中華民國，與北京之解讀截然不同；其次，以「二個不接受」，包括不接受九二共識，不接受一國兩制，踩住立場，直截了當在習近平的二大主軸論述上，用紅筆畫上兩個叉叉，表達民進黨政府跟北京當局的方向完全不一致。

接著，蔡英文重申「四個必須」，大打「民主牌」，除確立台灣人民共同建立的民主國家體制，要求尊重2300萬人民對自由民主的堅持外；她也批評對岸利用分化、利誘的方式介入，且以打壓、威嚇等手段，無疑是塑造對岸不民主的形象。

蔡英文更進一步提出實例，包括「豬瘟」、「軍機繞台」、「買邦交」等實例，其中「豬瘟」的議題，更是攸關且貼近於台灣民生、經濟跟產業，這對人民的感受而言是更為深刻，用意在於強化台灣民主、對岸不民主的對比感。

接著，蔡英文針對習近平提出的「具體倡議」，也提出她的宣示，兩岸間的政治協商、談判，都必須經過台灣人民的授權與監督，並且經由兩岸以政府對政府的模式來進行，在這個原則之下，沒有任何人、任何團體，有權利代表台灣人民去進行政治協商。

蔡英文拒絕了習近平的倡議，明確指出，要談、要討論、要協商，只能找她、只能找民進黨政府，並非其他團體、或倡議「九二共識」的國民黨與其他政黨，可以代為效勞的。

總體而言，習近平的談話中，不論是拋出的炸彈，或是「具體倡議」，全被蔡英文高舉「民主」的神主牌打了回票；同時還借力使力，製造民進黨政府是「民主」的代言人，把北京當局指為破壞區域和平、威嚇、分化、利誘台灣人的壞人角色，無疑是強化內部的凝聚力，共同對外的反彈力道。

▼習近平2日發表《告台灣同胞書》40週年談話。（圖／路透）

▲▼ 習近平2日發表《告台灣同胞書》40週年談話。（圖／路透）

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