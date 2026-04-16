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鄭麗文訪中被疑「沒談民主」！游淑慧曝對話：習近平早就回應

▲▼ 鄭習會、2026.4.10 。（圖／翻攝 新華社）

▲國民黨主席鄭麗文（左）近日完成中國訪問行 。（圖／翻攝新華社）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨主席鄭麗文日前率團訪中，並與中共總書記習近平舉行「鄭習會」，卻因480萬元的差旅費由台灣民主基金會支應，引發「公帑買單」爭議。總統府發言人郭雅慧質疑，「國民黨是否有跟共產黨談到任何民主？」對此，國民黨台北市議員游淑慧今（16日）在臉書反擊，質疑郭雅慧的「中文水平」，並公開當時鄭麗文與習近平的對話紀錄。

引「鄭習會」對話反擊　游淑慧質疑府發言人中文水平

游淑慧指出，在鄭習會中，鄭麗文曾明確表示，「兩岸人民雖生活在不同制度中，但應相互尊重、相向而行。」而習近平也正面回應，「大陸尊重台灣同胞所選擇的社會制度與生活方式。」

游淑慧反問，當鄭麗文提到「相互尊重不同制度」時，指的不就是提醒對岸要尊重台灣引以為傲的民主體制嗎？她認為習近平的回應也已表態尊重台灣的民主制度，直言「民進黨聽不懂這些大白話嗎？」更譏諷在民進黨的邏輯裡，民主似乎成了「民進黨做主」。

酸「民主非民進黨做主」　游淑慧點名食安議題嗆綠營

游淑慧進一步向綠營喊話，質疑民進黨政府在面對美方時是否有同樣的膽識。她好奇詢問，民進黨是否敢對川普對等地要求，「請尊重台美制度不同，尊重食安標準與美國不同，台灣豬肉自己是零萊克多巴胺？」她強調，民主不應是某個政黨說了算。

針對鄭麗文訪團費用由台灣民主基金會申請一事，總統府發言人郭雅慧先前受訪時質疑，該基金會已遭中共制裁，國民黨此行是否有傳遞台灣民主價值？隨着游淑慧公開對話細節，雙方針對「民主定義」與「出訪成效」的口水戰再度升溫。

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