議會豪車王是他！　彰化1議員豪擲千萬擁6輛保時捷、1輛麥拉倫

▲彰化縣議員黃正盛。（圖／翻攝黃正盛臉書）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（16日）公布最新一期財產申報，包含彰化縣議會多位議員，無黨籍議員陳銌銌名下16筆土地、欠債破億。特別的是，國民黨議員黃正盛擁斥資3千多萬擁17部車，包含6輛保時捷、1輛賓士、1輛麥拉倫，堪稱彰化議會豪車王。

國民黨議員黃正盛名下6筆土地、2筆建物位於彰化，驚人的是，黃名下有17輛車，其中包含多輛豪車、6輛保時捷、1輛賓士、還有1輛435萬的麥拉倫，斥資共3200萬元，存款824萬5715元。

黃正盛股票總價額60萬元（以每股票面價額10元計），包含2萬股鴻海、4萬股海華，總市值658萬，另外還有黃金套組70萬、鑽石30萬、46筆保險，債務2119萬2000元主要用於保單質借。

國民黨議員陳玉姫名下43筆土地、37筆建物，位於彰化、台中，1輛550萬元的賓士、1輛45萬元國瑞汽車，存款1025萬6425元、9筆保險，債權800萬用於私人借款，債務5270萬元用於周轉金。

此次要轉換跑道參選彰化市長的民進黨議員黃柏瑜，名下2筆土地、4筆建物位於台中，1輛243萬的賓士，存款645萬6243元、有價證券總價額420萬5705元、12筆保險，債務1885萬6402元用於購置不動產，投資2050萬主要用於另一半的牙醫診所。

已退出民眾黨的無黨籍議員陳銌銌名下16筆土地、1筆建物，皆位於彰化，1輛70萬元左右的國產汽車，存款2142萬3388元，股票總價額337萬9340元（以每股票面價額10元計），包含美債在內的債券907萬7329元，其他有相當價額財產總值1662萬5566元、5筆保險，債務1億682萬3263元，主要用於購置不動產跟周轉，也投資多項事業共300萬元。